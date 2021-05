Así fue el homenaje a María Félix, junto a Raúl Velasco, en Washington que seguro no conocías: VIDEO

María Félix es un ícono del cine mexicano que actualmente es reconocida en todo el mundo. Y uno de los momentos más significativos de su carrera fue uno de los homenajes que organizaron para ella en Washington.

De aquel momento queda un video en el que aparece junto a Raúl Velasco, dándole una entrevista antes de comenzar a disfrutar del evento.

En el clip se puede ver a “La Doña” con una blusa blanca y un blazer del mismo color, complementados con un llamativo collar de serpiente con diamantes incrustados, que más tarde se convirtió en una pieza clave de su colección de joyas.

Al inicio de la conversación, el conductor detalla que en el lugar hay autoridades de EU, así como una orquesta que interpreta la canción “María Bonita”, escrita en honor a ella.

Algo que distinguió a la actriz fue la forma en la que respondió a sus entrevistas, con frases que demostraban su orgullo, poder y personalidad. Es por eso que, en esa ocasión, cuando Velasco le preguntó sobre cómo se sentía de tener una celebración en su honor, simplemente contestó diciendo:

“Esto es una fiesta mexicana. Esto es un éxito mexicano y cómo quiere que yo me sienta. Porque China no soy, soy mexicana”.

De igual forma, aseguró que su “más grande amor es México”, que lo sería por siempre, aunque anduviera viajando por el mundo. Entre las preguntas que realizó Raúl Velasco, también destacó cuando la cuestionó por la peculiar forma de su collar.

Ante esto, ella declaró que no era que le encantaran los anfibios o reptiles, “Es mucho más afición por los diamantes”, afirmó sonriendo.

Este fue uno de los lujosos pedidos que hizo María Félix a Cartier en 1968. Compuesta de 2,473 diamantes, dos esmeraldas, oro blanco y amarillo, platino y otros materiales. 178 k " Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, si no aquella a la que nadie puede imitar. pic.twitter.com/2jXUj0OnnJ

Finalmente, destacó que su secreto para siempre lucir regia y llena de energía era “robar” un poco de todas las personas que se le acercaban.

“Todos estos que están aquí, que me saludan, a todos les robo un poco. Y toda la energía d toda esta gente me la hago mía. No está mal. Entonces yo no hago nada, yo robo de los otros”.