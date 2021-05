Lolita Cortés lamenta daños de la L-12 del METRO; le quitaron su medio de transporte

Lolita Cortés se dijo indignada por el colapso en la estructura del Metro en la estación Olivos de la Línea 12. De acuerdo con la artista, es lamentable que al menos 24 personas perdieran la vida y 79 más fueran hospitalizadas.

En meses pasados, la cantante aseguró haber pasado por una crisis económica, por lo cual este transporte se había convertido en la forma en la que podía dirigirse a Televisa para participar como juez en el reality show que lleva a cabo el programa "Hoy".

“Fue terrible porque es mi línea, esa es la línea que yo tomo para venir para acá, entonces mi hermana me dice ‘Loli ¿cuál es tu línea del metro?, le digo ‘la 12 ¿por?’, me dijo ‘ya no’, le dije ‘¿cómo que ya no?’, me dijo ‘no, ya no’”, contó Cortés.

La estrella responsabilizó del hecho a las autoridades y aseguró que todo se debió a una negligencia por parte de los responsables y especuló que todo se debió a una asunto de corrupción.

Explicó que la obra pudo soportar inclusive terremotos, por lo que consideró que el problema se debe relacionar con irregularidades llevadas a cabo durante la edificación de la Línea 12.

Finalmente dio un mensaje para las víctimas y sus familiares en el que lamentó que no se estén haciendo las cosas de forma correcta en el país.

"Me duele, porque desafortunadamente estamos en un país que nadie va a hacer una investigación, a nadie le va importar, y lo peor de todo es que su dolor no va a ser compensado, no porque no haya dinero, no porque no lo busquen, porque no les interesa, y porque el dolor de una pérdida no se compensa con nada, señores estoy con ustedes hoy".