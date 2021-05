Belinda envía mensaje a víctimas y familiares de la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro CDMX

La cantante Belinda utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de aliento y pésame a las víctimas y familiares de la tragedia que se vivió la noche del lunes 3 de mayo en la Línea 12 del Metro en Ciudad de México.

“Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de #metrolinea12, todos enviemos todas nuestras oraciones por la recuperación de los heridos”, escribió de primera instancia la intérprete de “Ángel”.

La estrella fue atacada por el comentario pues algunos usuarios expresaron su opinión e incluso reaccionaron de una manera contraria a lo que Belinda quería aportar con su publicación. Aunque la intérprete no fue la única en enviar un mensaje de aliento, pues políticos, diplomáticos y otros famosos se solidarizaron con México por el accidente en la línea 12 del metro

La cantante también decidió responder en los comentarios y puntualizó que le daba tristeza encontrarse con personas negativas y que no aportaban nada bueno en en sus redes sociales

“Les voy a escribir esto aquí porque cuando les respondo se arrepienten y borran el comentario: Que triste es ver que nunca falta la persona negativa en publicaciones llenas de dolor, estamos hablando de gente que murió en un accidente, que está herida, para la gente que tenemos FE son muy importantes las oraciones, que pena que algunos no tengan respeto y no tengan empatía hacia este tipo de situaciones”, agregó.

“Me da mucha pena ver sus reacciones de "me divierte" o en lugar de aportar algo bueno se ponen a juzgar cualquier cosa, esto NO es divertido y no es solo publicar por publicar, es para manifestar apoyo y cada persona lo hace de acuerdo a su personalidad dejando a un lado la negatividad y burla que tanto abunda en redes sociales. Para todos los demás que tienen FE como yo y que saben que las cosas van a mejorar uniéndonos como HUMANIDAD les mando bendiciones y todo mi amor. Los quiero”, finalizó.

Belinda se ha manifestado interesada en el acontecer del mundo actual y aporta diversas causas sociales, entre sus publicaciones también está una en donde manda su amor y fuerza a la gente de Colombia por todo lo que sucede en el país.

Mi mu00e1s sentido pu00e9same a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de #metrolinea12, todos enviemos todas nuestras oraciones por la recuperaciu00f3n de los heridos ud83dude4f Posted by Belinda on Tuesday, May 4, 2021

GB