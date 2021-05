You Are My Spring, el nuevo drama de romance que llega en julio

Uno de los nuevos dramas coreanos que se estrenará durante el verano es "You Are My Spring", una serie de romance que buscará curar los corazones de sus protagonistas, el lanzamiento está programado para julio.

El entretenimiento coreano sigue ganando terreno entre los fans, quienes podrán disfrutar de nuevos títulos durante las vacaciones de verano. La cadena tvN, famosa por crear diversos éxitos, será la encargada de transmitir "You Are My Spring".

El dorama estará protagonizado por los actores coreanos Seo Hyun Jin y Kim Dong Wook, quienes aparecieron en el primer adelanto. El video muestra a la pareja paseando por un jardín, la chica escucha música trot, el género más famoso en Corea del Sur, mientras admira la belleza de las flores que la rodean.



De pronto, un hombre aparece e interrumpe su música, segundos después los dos se ponen a bailar alegremente. "You Are My Spring" se estrenará el próximo 5 de julio y se centrará en un amor curativo. La trama gira en torno a un grupo de personas que viven en un edificio donde ocurrió un asesinato, mientras se enfrentan a su pasado y mantienen vivo su niño interior.

Personajes del drama You Are My Spring

La actriz Seo Hyun Jin interpretará a "Kang Da Jung", una conserje que deja su empleo en un hotel para administrar un edificio con el fin de tomar un nuevo rumbo en su vida; sin embargo, los recuerdos de su infancia no la dejan en paz. Kim Dong Wook es "Joo Young Do", un psiquiatra que ayuda a los demás a curar sus heridas emocionales, a pesar de que él no ha logrado sanar las suyas. Ambos se involucran con el asesinato del lugar.

Yoon Park es "Chae Joon", el dueño de una empresa de inversiones, cuando conoce a "Kang Da Jung" la comprende al instante. Nam Gyu Ri es Ahn Ga Young, una actriz que teme enamorarse de nuevo luego de que su novio, y también manager, la haya lastimado.

"You Are My Spring" será dirigido por Jung Ji Hyun, quien trabajó en los dramas "Mr. Sunshine" y "The King: Eternal Monarch", dos grandes series coreanas. Durante las próximas semanas se espera el lanzamiento de los teasers, pósters y tráiler oficial.

kma