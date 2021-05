Bárbara de Regil rompe el silencio y arremete con TODO contra Gustavo Adolfo Infante

Luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante la acusará de drogadicta, Bárbara de Regil rompió el silencio y arremetió contra los medios por crear falsas historias.

Fue a través de una dinámica de Instagram que la protagonista de Rosario Tijeras respondió a dicha controversia.

“Sí, sí, yo me levanto a las cinco de la mañana, me drogo, después hago ejercicio, entreno duro, después como sano, porque me gusta ese equilibrio, después me voy a trabajar doce horas y cuando regreso a mi casa, es más, en familia nos drogamos todos. Los amo, obvio no”, fue lo que la sobrina de Antonio Regil contestó.