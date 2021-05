Marta Ferrer rinde homenaje al canto cardenche

Dicen que la música sana, y eso es lo que el canto cardenche provocaba en los trabajadores de las haciendas algodoneras al norte del país en el siglo pasado y que con la voz como su único instrumento, interpretaban temas que reflejaba su día a día, sus emociones y sufrimientos. Letras que fueron pasando entre generaciones hasta convertirse en una tradición que fue registrada en el documental “A morir en los desiertos” de la directora española Marta Ferrer.

“Todo surgió por casualidad, un amigo me mostró un video de cardencheros y me conmovió mucho el canto.Me dieron ganas de conocerlos y hacer algo con ellos, mi amigo me llevó a visitarlos y a los cinco minutos ya nos estaban cantando, de inmediato supe que teníamos que hacer el documental”, contó la directora.