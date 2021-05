Los cinco lugares y eventos en los que están vetadas las Kardashian

El clan Kardashian goza de gran fama en todo el mundo gracias al imperio que han logrado en la industria de la moda y la belleza con sus cosméticos; sin embargo, también han sido protagonistas de los más grandes escándalos en la farándula que las han llevado a ser vetadas.

Kim Kardashian y sus hermanas son invitadas a algunos de los eventos más exclusivos en todo el mundo, pero en otros no son bien recibidas debido a los grandes escándalos y fama que tienen, por la que han sido calificadas con “falta de clase”.

Eventos negados para las Kardashian

Los Premios Oscar son uno de los eventos más importantes en el espectáculo y cada año se hacen presentes las celebridades más distinguidas, lo que no sucederá más con las Kardashian por culpa de Kris Jenner.

La madre de las famosas hermanas provocó que toda la familia fuera vetada en 2018, cuando en la fiesta de celebración luego de la premiación Jenner se excedió de copas y su comportamiento incomodó a algunos de los presentes.

La MET Gala es uno de los eventos de moda más importantes en Nueva York, se realiza en el Museo Metropolitano de Arte y aunque celebridades han destacado por su extravagantes atuendos las Kardashian no siempre fueron bien recibidas.

En una ocasión la organizadora del evento y editora de Vogue, Anna Wintour, lanzó fuertes críticas a las Kardashian y señaló que eran “famosas de baja categoría” y con mal gusto para vestir.

Lugares prohibidos para las Kardashian

En Nueva York uno de los lugares más importantes son Los Hamptons, pues este sitio es el ideal para quienes buscan relajarse rodeados de lujos y naturaleza. Algo que se vio perturbado por la presencia de las Kardashian y que más tarde provocó que les fuera negada la estancia.

Y es que fue en este lugar en el que fue filmado el reality “Kourtney and Khloé take de Hamptons” protagonizado por estas hermanas, quienes fueron perseguidas por los paparazzis y con ello lograron incomodar al extremo a sus vecinos.

“Soho House” es un club privado sumamente exclusivo al que no le fue permitido el acceso a Kim Kardashian, pues el dueño del lugar señaló que su presencia no significa tener éxito y por tanto no es requerida para tal fin.

Kendall es una de las modelos más exitosas en todo el mundo, pero al parecer la presencia de su familia en sus importantes eventos no es del todo grata para ella. Por ello, decidió negarles la entrada a sus eventos más importantes para evitar que los paparazzis se centren en ellas y los escándalos.

