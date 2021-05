5 razones por las que Beli y Nodal son nuestra pareja favorita

Desde que Belinda y Christian Nodal hicieron pública su relación no han dejado de demostrarle al mundo lo felices que son de estar juntos, es tanto el amor que se tienen que por fin la pareja del momento decidido dar el siguiente paso, ahora rumbo al altar.

El sonorense le propuso matrimonio a su novia en lo que según un programa de espectáculos es uno de los restaurantes más exclusivos y famosos de España, país en el que ella se encuentra grabando una serie de televisión para Netflix.

Ambos famosos decidieron compartirlo a través de sus redes sociales, haciendo participes a sus amigos y seguidores del momento que están viviendo y que los tienen tan contentos.

Por su parte Nodal escribió: Damas y caballeros... Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, junto a dos románticas fotos, mientras que Belinda publicó “Una imagen dice más que mil palabras... La mujer más feliz del mundo”, con una de las gráficas donde porta el enorme anillo de compromiso.

Inmediatamente los comentarios no se hicieron esperar, sus fan les mandaban mensaje de buenos deseos, dejando claro que son la pareja favorita de muchos usuarios de internet, por tal motivo enlistamos algunas razones por las que Belinda y Nodal han demostrado que el amor que se tienen es verdadero.

Nunca escondieron su amor

Desde que iniciaron su relación cuando los dos participaban como coach en La Voz, de TV Azteca, compartieron que estaban juntos, Christian Nodal fue el primero en dar a conocer algunas historias de Instagram, la primera con una imagen en las que aparecen dos fotografías abrazando a Belinda, con eso el intérprete de “Botella tras botella” confirmó el inició de la relación, de ahí en adelante se dejaron ver juntos en redes sociales, eventos familiares y en entrevistas de televisión.

. Cuando destaparon su romance. Foto: Especial

Constantemente gritan su amor

No hay fotografía que Belinda suba a sus redes, en donde Christian Nodal no deje algún comentario de amor, ya sea haciendo ilusión a lo bello de sus ojos, su mirada, su sonrisa o alguna otra parte de su cuerpo, al igual que Belinda lo hace en sus redes, donde comparte momentos de su vida a lado del cantante de regional mexicano, o comenta las publicaciones de Nodal diciéndole lo orgullosa que está de él.

Siempre demuestran su amor. Foto: @belindapop

Cantan juntos

Ambos poseen un talento impresionante por eso participaron como jurados de un programa de talentos, fue ahí donde unieron sus voces por primera vez con el tema “De los besos que te di”, a partir de ese momento lo han hecho de nuevo en redes sociales, en la fiesta de cumpleaños de la mamá de Nodal con el tema “Amor a primera vista” y próximamente lo harán en la telenovela “Si nos dejan” de Televisa.

Se visten parecido, se prestan accesorios y tienen un tatuaje juntos

Son amantes del estilo, no es secreto que Belinda es un icono de moda y aunque en varias ocasiones ha sido criticada por sus looks, no deja de sorprender con sus conjuntos, ahora que está a lado de cantante grupero parece haberle dado algunos consejos porque ambos se visten parecido, portan los mismos accesorios y como adorno han sellado su amor con algunos tatuajes, Belinda se hizo un corazón con las iniciales CN, haciendo referencia a Christian Nodal, mientras que el intérprete de “Adiós amor” tiene los ojos y nombre de la cantante. Aparecieron en una revista. Foto: People en Español

Se aceptan a pesar de las adversidades

Belinda tiene 28 años, Nodal tiene 22, ese fue uno de los principales motivos por los que la pareja fue altamente criticada, además de la diferencia de estilos para cantar y su cultura, pero nada de esto ha importado a los jóvenes que han superado cualquier adversidad incluso la distancia, pues los dos se encuentran trabajando en países diferentes.

GB





