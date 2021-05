José Manuel desbanca a su hermana Lucerito; tenía oculto su gran talento para la música

El domingo 22 de mayo la familia que conforman Lucero, Mijares y sus hijos Lucerito y José Manuel, deleitaron a su público con un increíble concierto lleno de romanticismo y nostalgia el cual ofrecieron vía streaming, y que congregó a los admiradores de ambos artistas, así como a los fans de la talentosa Lucerito. Una presentación que cautivó por el profesionalismo y el gran amor que demostraron en todo momento hacia su público.

Si bien ya han pasado 10 años desde que Mijares y Lucero decidieron tomar rumbos distintos en su vida personal y optaron por separarse como pareja, el concierto demostró que siguen teniendo un vínculo sumamente fuerte, más allá de lo que los une como familia; una relación de gran admiración y respeto mutuo que ha quedado palpable en cada minutos del concierto que ofrecieron este domingo.

Además de ello, el espectáculo evidenció el increíble talento que poseen los hijos de Lucero y Mijares, quienes también participaron activamente en el concierto, Lucerito con su fascinante voz, la cual muchos ya han escuchado, y José Manuel tocando el bajo y la batería, y acompañando a sus famosos papás durante sus interpretaciones. Algo que fue reconocido por los admiradores de los artistas y por la prensa que difundió los detalles de la presentación.

José Manuel, un talentoso apasionado de la música

Si bien los seguidores de Lucero y Mijares ya han conocido de cerca el talento artístico de Lucerito, quien ya ha cantando al lado de ambos en diversas presentaciones que se dieron a conocer en las redes sociales, pocos habían visto a José Manuel participar activamente como músico, y mucho menos en compañía de su familia. Esta fue la ocasión idónea en la que miles de seguidores pudieron constatar que el talento de los jóvenes es único y que no hay duda que lo heredaron de sus famoso padres.

En el concierto los fans de Lucero y Mijares pudieron ver a Lucerito cantar junto a sus padres Gloria a ti, enseguida la vimos interpretar This Will be y Vencer el amor, mientras que su hermano José Manuel, a quien en muy pocas ocasiones se le ha visto más que en fotos, acaparó los reflectores al tocar con maestría y talento el bajo y la batería; y de esta manera demostró lo mucho que le apasiona la música.

Además de su talento y don para la música, José Manuel, de 19 años, dio muestra de lo grande que está, ya muy cerca de cumplir sus 20 años en noviembre próximo, y que además se ha convertido en todo un apuesto joven. Durante el show musical el hijo de Lucero acompañó con la batería a su papá, mientras Manuel Mijares cantaba Soldado del Amor.

En la parte final de la presentación, Lucero, Mijares, Lucerito y José Manuel, se unieron para compartir el escenario y así juntos interpretar El privilegio de amar. Durante este segmento del concierto, los tres primeros cantaron mientras José Manuel los acompañó con el bajo. Al finalizar el show, fue evidente ver en el rostro de los famosos cantantes una gran satisfacción por el resultado de la presentación, un momento que quedará para la historia de la música.

