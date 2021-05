¿Érika Buenfil se irá de México? Le ofrecen trabajo en el extranjero

Erika Buenfil ha dejado en claro porqué es la reina de TikTok, luego de que sus publicaciones alcanzan millones de reproducciones, pues su forma cómica y sencilla de mostrarse ha encantado a sus seguidores, incluso, la misma actriz dio a conocer que recibió ofertas de trabajo en el extranjero.

Gracias a esta red social, la actriz de 57 años ha encontrado un nuevo impulso para su carrera, ya que es una de las personalidades más solicitadas y ella ha confesado que por trabajo no ha parado, pues le llueven ofertas.

Buenfil aseguró que no ha tenido que tocar ninguna puerta para obtener trabajo, por lo que agradeció a Dios y a sus seguidores por la popularidad que ha alcanzado. Incluso, ya no se limita a tener un trabajo sólo como actriz, porque ha explorado nuevas facetas en su carrera.

"No he parado, ahora tengo mucho trabajo, porque ahora ya además de mi telenovela (Vencer el pasado), los días libres los ocupo para seguir adelante con mis cuestiones de redes, y he trabajado mucho también por fuera en cuanto a mercadotecnia y comerciales y marcas", detalló.

Buenfil considero que gran parte de su éxito en las plataformas digitales se debe a la forma natural con que ha realizado las cosas.

"Lo tenía que hacer, y creo que le di al clavo, me ayudó a un poquito la idea de contactar con el público joven, o las cosas que más la tienen es cuando yo me presento casi desmaquillada", expuso.

hmm