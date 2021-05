Niurka habló de la posibilidad de abrir su OnlyFans

Desde hace días Niurka Marcos se ha visto envuelta en un escándalo, luego de haber hecho un topless en televisión nacional, algo por lo que ha sido criticada y hasta se habla de que podría recibir una multa, sin embargo, la vedette dijo esto sobre abrir su cuenta de OnlyFans.

La actriz aclaró que no haría algo así como tener una cuenta de OnlyFans, porque considera que las personalidades de la farándula que se dedican a eso es porque se les acabó el talento y ven como algo fácil andar enseñando el cuerpo, algo que ella, dijo, lo hizo de a gratis en su momento, pero no cobraría por ello.

Durante una entrevista con el programa Sale el Sol, la cuba dijo que sus senos han sido famosos desde siempre, sólo que se ha operado para agrandarlos.

De igual forma, explicó lo que le pareció divertido después de haber hecho el topless en televisión nacional. "La reacción de todos me dio mucha risa, estuve riéndome dos días seguidos, lo más rico y delicioso es la reacción, es una cosa muy divertida", afirmó.

Al ser cuestionada sobre si no tiene temor a que le impongan una multa por su acción, la exesposa de Juan Osorio dijo: "¿A mí por qué?, pero ¡qué mal vibroso eres!, ¡venenoso!, ¡cancela, cancela, cancela! Yo estaba en mis terrenos, en Zipolite, y a donde fueres haz lo que vieres, y pues me dijeron 'aquí puedes andar con su conciencia tranquila y su cuerpo desnudo', dije ‘voy a poner a descansar la conciencia y desnudar mi cuerpo'".

