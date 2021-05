Así luce HOY "Maradonio", el hijo menor de Eugenio Derbez en "La Familia P. Luche"

Desde el año 2007, "La Familia P. Luche" se ha consolidado capítulo tras capítulo como una de las mejores series mexicanas para el entretenimiento y la diversión familiar, esto debido a que la serie producida y protagonizada por Eugenio Derbez en alianza con Televisa ha roto los esquemas en más de tres temporadas.

Es precisamente bajo este panorama que resulta fácil comprender cómo la familia más disfuncional y con abrigos de peluche se popularizó en toda Latinoamérica como un éxito rotundo.

Esta producción narra las locuras y vivencias de una peculiar familia en un mundo de peluche, misma que es encabezada por el papá, Ludovico P. Luche, quien es protagonizado por Eugenio Derbez, y Federica P. Luche, quien es interpretada por Consuelo Duval.

Sin embargo esto no son los únicos personajes y icónicos, ya que cada uno de los rostros que aparecen en esta producción se han convertido en y leyenda, tal es el caso de Ludoviquito, Junior, o Bibi, quien no es una niña normal, al igual que el resto de su familia, a pesar de que no se den cuenta.

Maradionio en la actualidad

Sin embargo, en una de las últimas temporadas apareció un personaje que renovaría y cautivaría a las audiencias fieles de la familia tan peculiar que vivía en un departamento mediano.

Se trata de quien se convertiría en el miembro más pequeño de esta loca familia, su nombre es Maradonio y en la producción es el hijo de excelsa, la trabajadora del hogar argentina de la familia.

Al poco tiempo de su aparición, Maradonio cautivó con sus apariciones, sobre todo porque aseguraron que era hijo del personaje interpretado por Eugenio Derbez.

Es así que de manera accidental, Federico P.Luche se convierte en el papá del hijo de su empleada del hogar dentro de la trama. Sin embargo, el joven Maradonio ya creció desde que fue grabada la serie, y actualmente luce bastante diferente.

Maradionio es interpretado por Bryan Mateo, quien actualmente tiene 15 años y se ha mantenido alejado dentro de las producciones televisivas desde su aparición en esta aclamada serie.

Desde la llegada de la pandemia, los internautas han tenido bastante tiempo dentro de sus casas, mismo que suelen usar navegando en Internet, y es así que recientemente se ha viralizado a resurtido una imagen del pequeño Mardonio, quien en la actualidad ya es todo un adolescente

