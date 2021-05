África Zavala sorprende con ESCULTURAL FIGURA tras regresar a "Vencer el pasado"

Tras su regreso al foro para seguir filmando "Vencer al pasado", la actriz África Zavala presumió su escultural figura y reveló su secreto para siempre estar en forma, a pesar de haber dado a luz hace unos cuántos días.

“Siempre hice ejercicio, aunque traía mi panzota ahí me veías en la escalera y nunca paré con eso, después de tener el bebé, 40 días no puedes hacer nada, cuando me dejaron empecé otra vez a hacer ejercicio, hice mi dieta nutriéndome para darle la lechita al bebé, entonces nunca me descuidé, y ya bajé los 9 kilos que había subido en el embarazo”, contó Zavala en entrevista para el programa Hoy.