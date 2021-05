Leonardo Daniel asegura que la vida le dio UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD ante COVID

Tras superar la terapia intensiva por COVID-19, el actor Leonardo Daniel aseguró haber recibido una nueva oportunidad, ya que afirmó que la reciente enfermedad lo llevó casi al borde de la muerte.

El también director de cine comentó, además, que fue una de las lecciones más difíciles que tuve que enfrentar pues tuvo que tomar más en serio sus decisiones ante vida.

“Yo creo que sí, yo creo que depende mucho de tu actitud, para algunos será una tragedia, para otros creo que es un regalo que te da la vida, así de ‘órale, otro ratito’. (Es una advertencia) de tomarse un poquito más en serio las cosas, y más en serio en cuanto a que sí hay una cosa como la pandemia pues le tomas la responsabilidad que debes de tomarle”, explicó.

Leonardo Daniel hizo finalmente, un llamado a la población mexicana para qué se cuidará del COVID-19, pues dice que es una de las infecciones más peligrosas en la actualidad.

“Tenemos una oportunidad de estar bien, que debemos de cuidarnos, que ahorita que están cambiando los semáforos ¡qué bueno!, pero no bajar la guardia, aunque tengas las vacunas tenemos que estar cuidadosos porque eso no se va a ir, eso no se va a acabar.”