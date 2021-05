Faisy, víctima de la DELINCUENCIA; le robaron su vehículo: "Se siente muy feo" | FOTO

El querido conductor de televisión, Faisy compartió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que informó que fue víctima de la delincuencia después de ser despojado de un valioso objeto; la publicación inmediatamente se volvió viral.

¿Quién es Faisy?

El famoso comediante alcanzó gran parte de su fama debido a su peculiar manera por conducir el realty show "Me Caigo de Risa" en donde es el líder de la "Familia Disfuncional", un grupo de comediantes que realizan distintas pruebas.

A lo largo de ocho temporadas, el conductor ha sido la estrella principal de uno de los programas más vistos de la televisora de San Ángel. Tanto fue el éxito que tuvo una edición especial llamada "La Gala Disfuncional".

Sin embargo, el productor del programa aseguró que todo el equipo se tomará un descanso ya que grabaron dos temporadas de manera consecutiva. Hasta el momento se desconoce si habrá novena temporada.

¿Qué le pasó?

Por medio de su cuenta de Twitter, en donde cuenta con más de 795 mil seguidores, el conductor de "Me Caigo de Risa" escribió un mensaje en que lamentó el día que había pasado, pero aseguró que nada de eso lo detendría.

"Que día... pero voy a ceder. PA ARRIBA CARAJOOO", escribió en la red social. Cientos de internautas se preguntaron el verdadero motivo de la publicación. La respuesta llegó horas después.

En otra publicación, la estrella de televisión señaló que fue víctima de la delincuencia ya que le robaron su carro, motivo por el cual se sentía bastante frustrado, pero con la confianza de seguir creyendo que son más los buenos.

"Siempre uso mis redes para tirar buena onda, para comentar cosas chidas. Cuando tengo algo malo que decir me aguanto. Ho no puedo, me robaron mi carro y se siente muy feo", escribió en la publicación.

