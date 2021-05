Christian Nodal sorprende a sus fans con ATREVIDO y RADICAL cambio de look ¿Cerró ciclos?

Christian Nodal, el cantante del momento, ha escalado a la cima con temas como "Adiós amor", " No te contaron mal, "Probablemente", "De los besos que te dí, esta último tema con quien compartió escenario junto a Belinda en la Voz Kids, y que no solo comparte el gusto por la música sino el mismo estilo que ella; atrevido y radical en sus looks.

Y es que si no es un tatuaje, es un nuevo cambio de estilo, pero Christian Nodal no deja de sorprender a sus casi siete millones de seguidores en el que Nodal demuestra que no tiene miedo al cambio y a las cosas nuevas, característica que lo ha llevado a la cima del éxito en la música regional mexicana.

Nodal vuelve a sorprender

A través de su cuenta oficial de Instagram en @nodal, comparte avances de sus videoclips, sus próximas canciones que estrenará, y algunas imágenes de su vida personal como su cumpleaños o su relación con la intérprete de "Dopamina", hasta su atrevidos cambios de estilo que en sus stories comparte.

Es así que el joven cantante de 22 años, compartió en su perfil una fotografía donde se aprecia que ha teñido su cabello de color verde, del tono de un personaje de Anime que él admira bastante, como para pintarlo de ese color, con una inspiradora frase en la descripción del personaje de One Piece "Roronoa Zoro".

"Tengo que cumplir mi destino y hasta que ese día llegue... ni siquiera la muerte se interpondrá en mi camino", escribe Nodal en el pie de foto.

La publicación en menos de una hora ya alcanzó los más de 166 mil "me gusta" y los más de dos mil comentarios con emoticones del fuego o de una corona y frases como "Te amo", "Eres mi persona favorita", entre otros elogios hacia el cantante

¿Quién es Roronoa Zoro?

Por lo visto, Nodal gusta de las series de anime como lo es "One Piece", Roronoa Zoro, quien llegó a enfrentar a Monkey D. Luffy en varias ocasiones.

En este sentido y en admiración a este personaje, se tiñó el cabello de ese color, aunque tendría que haber sido un tono más claro, como el que usó en su tiempo, Billie Elish.

