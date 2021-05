Luis Miguel y Michelle Salas: Esta es la cronología de su relación a través de los años

Recordemos que Luis Miguel, mejor conocido como “El Sol” se ha dado a conocer por su larga carrera musical dentro de los escenarios donde ingresó desde niño al lado de su padre Luis Rey, quien constantemente insistió para que su hijo lograra ser una figura musical infantil; incluso, se ha hecho una bioserie en Netflix, la cual se estrenó el pasado 18 de abril.

Michelle es su primogénita y que no se mantiene muy presente en su vida desde que era pequeña, tal como lo muestran en la serie favorita de muchos.

También es importante mencionar que la tensión de la serie en su primera temporada fue más intensa porque Luis Miguel está a punto de saber qué pasó con su madre Marcela, pero también Erika le insiste en conocer a su hija, que hace referencia a Michelle Salas.

Dentro de las mayores controversias que ha protagonizado el intérprete de de canciones como "La incondicional" y "Ahora te puedes marchar" es en relación a sus hijos pues se ha mantenido alejado de ellos.

Oficialmente y reconocidos, "El Sol" tiene tres hijos: una hija con la también cantante Stephanie Salas y dos más con la actriz, Aracely Arámbula.

Su primera experiencia como padre fue con el nacimiento de Michelle Salas en junio de 1989; en aquellos años Luis Miguel tenía 19 años de edad por lo que habría llegado a un acuerdo con su madre para que a la niña no le faltara nada, pero no le otorgó su apellido.

En este sentido, su primera hija, Michelle, se dedica actualmente al mundo del modelaje y también es una influencer que comparte su vida a través de redes sociales como Instagram.

De acuerdo con declaraciones de su madre, Stephanie Salas, Luis Miguel conoció a Michelle cuando era bebé y Luis Rey todavía estaba vivo; dijo para la revista HOLA! que durante los primeros tres años, el famoso la frecuentaba.

La madre de Michelle Salas reveló que después de esos tres años, Luis Miguel se desapareció de la vida de su pequeña hija, justo en la época cuando sacó el disco de boletos.

Fue el 2005 cuando Michelle Salas, con apenas 16 años de edad, decidió hablar sobre su padre y su relación con él; esto fue para la revista Quién, en donde dijo que no quería que la compadecieran por ser hija de Luis Miguel.

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo”, dijo.