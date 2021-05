Dwayne Johnson: Esta es la HISTORIA detrás del sobrenombre de "The Rock", ¿en quién está inspirado?

Dwayne Johnson es uno de los actores más afamados del momento en Hollywood, pero además de esta etapa en la pantalla grande, el estadounidense tuvo una etapa llena de gloria en la WWE y previo a eso en el fútbol americano universitario. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de lo que ha hecho a lo largo de su carrera, sino de cómo surgió su apodo.

Johnson, mejor conocido como The Rock o La Roca está festejando 49 años por lo que les presentamos la historia detrás de ese mítico sobrenombre que lo ha acompañado por muchos años, mismo que comenzó cuando se desempeñaba como luchador en la WWE.

El apodo está relacionado al nombre de su padre Rocky Johnson, quien también fue luchador en la década de los 70 y 80, por lo que en una ocasión llegó el momento de apodar a aquel heredero de los Johnson en la lucha libre profesional de Estados Unidos.

La historia

Según el podcast de "Something to Wretle" de Bruce Prichard, se confirmó que fue Jim Ross quien propuso el nombre al luchador durante una junta en backstage;: esto después de ver como comenzaba a crecer su carrera profesional al ganar "Nation of Domination".

Después de esa victoria, Jim Ross se acercó a Dwayne, en aquel entonces Rocky para que se presentara en tercera persona, por lo que quedaba como "The Rock", sobrenombre que sería recordado en la historia de la WWE, ya que sería 7 veces campeón mundial en la empresa.

Actualidad

Hoy en día ya dejó de lado el ring, pero su nombre y sobrenombre siguen sonando a nivel mundial, ya que ahora se dedica al mundo del cine, donde ha conseguido papeles importantes como en "Rápido y Furioso" o en "Jumangi", por lo que con 49 años la fama y los grandes momentos siguen apareciendo en su vida.

dza