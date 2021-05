Huicho Domínguez: El actor Carlos Bonavides confiesa que por abuso a las drogas tuvo alucinaciones y "vio al diablo"

Carlos Bonavides recientemente ha llamado la atención luego de que se sinceró en una charla que sostuvo con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin para una entrevista con Hoy.

Fue precisamente durante esta conversación que narró los duros momentos que vivió luego de ser reconocido por su personaje de Huicho Domínguez y de caer en el mundo de las drogas.

Además durante esta entrevista narró que el vivió un delírium trémens (por abstinencia de alcohol), donde tuvo diversas visiones. Pese a la mala experiencia que vivió, Carlos aseguró que ni eso lo pudo detener de seguir con sus adicciones.

“Tenía una abstinencia de tres días de alcohol, esa botella yo la traía y por fuerza de voluntad duré 4 días sin tomar, pero ya no podía y ¡pum!, le llegué, entonces me vi muy grave, y tan grave me vi que salí de la clínica a tomar y a drogarme”.

En suma, el artista de 80 años relató algunos detalles de las alucinaciones que padeció por su adicción, entre estas tenía paranoia, delírium trémens, persecuciones.

Un día unos perros me persiguieron, me salté una barda y yo salvé la botella que llevaba y se me apareció el diablo y me dijo ‘órale, tómale’, y yo con miedo me la tomé”.