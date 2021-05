Enrique Guzmán asegura que acusaciones de Frida son por dinero y fama; la llama VIOLENTA

Enrique Guzmán aseguró que su nieta, Frida Sofía, lo acusó de haberla tocado indebidamente con motivación en la fama y en el dinero que podría obtener al venderle una entrevista exclusiva a Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con el cantante, en entrevista para el programa "Hoy", el cantante dijo que todos los señalamientos en su contra son infundados y que estos pudieron deberse a dos razones.

La primera de ellas es que Alejandra Guzmán dejó de enviarle dinero para su manutención y la segunda es la necesidad de obtener mayor proyección en los medios de comunicación para mejorar su economía.

“Primero que Ale le quitara el gasto, de darle dinero, vive en un departamento lujoso en el centro de Miami, que le regaló la mamá, no el papá, ni el tío, pero en este momento ya no tiene modo de… no sé, pagar el mantenimiento, o estacionamiento, o qué sé yo, y entonces vende la entrevista".