Sarah Kohan está obsesionada; impacta en Instagram con seductor atuendo de encaje

La modelo australiana Sarah Kohan, quien se diera a conocer en nuestro país como la esposa del futbolista Javier "Chicharito" Hernández volvió a conquistar las redes y a sus seguidores con un seductor atuendo de lencería de encaje en color negro que sin duda dejó a más de uno con la boca abierta.

Kohan, quien actualmente se encuentra separa del futbolista mexicano, tiene 27 años y dos hijos, Noah y Nala. Ambos pequeños son fruto de su relación con Hernández, con quien se rumora se separó en diciembre de 2020, luego de que la modelo viajara sola a su natal Australia para pasar las fiestas decembrinas.

Recientemente el mexicano declaró en una entrevista que no podría ser el padre que es si no fuera porque la australiana es una gran madre, aunque no quiso dar detalles del punto en el que se encuentra su relación, sin embargo hace unos meses se le captó muy cariñoso con una influencer de nombre Caitlyn Chase.

Sarah tiene 27 años y es modelo. Foto: Especial

Sarah Kohan roba suspiros con seductora lencería

Aunque la joven modelo tampoco ha dado declaraciones al respecto de su actual vida sentimental, se dio a conocer que cuando supo del posible romance de Hernández con la empresaria e influencer no pudo evitar las lagrimas, sin embargo, en sus redes sociales siempre se muestra feliz junto a sus hijos.

Pero Sarah no sólo se deja ver feliz, también gusta de mostrar su lado seductor en las redes sociales, al posar con atuendos de lencería atrevidos o diminutos bikinis con los que presume su esbelta y curvilínea figura, como lo hizo recientemente al lucirse con un conjunto de tono negro y botas altas.

Noticias Relacionadas Sarah Kohan enamora como súper mamá; presume cuerpazo y mucho amor por sus hijos

La modelo australiana compartió este martes una foto en la que se le puede ver frente al espejo luciendo un abdomen plano y piernas torneadas, y acompañó la imagen con la palabra "Obsessed" (obsesionada). A una hora de haber publicado la instantánea, Kohan ya ha recibido cientos de comentarios y más de 24 mil "me gusta".

Kohan impacta en Instagram con sus atrevidos looks. Foto: Especial

kyog