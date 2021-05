Chris Cornell y la triste historia de la cancelación de concierto en Monterrey por poca venta de boletos

Chris Cornell, fue uno de los vocalistas más populares y admirados durante la década de los noventas y los dosmiles, sin embargo el 18 de mayo de 2017 se suicidó, por lo que 4 años más tarde publican su álbum póstumo "No One Sings Like You Anymore".

Sin embargo hay una historia curiosa de Chris Cornell y México, en específicamente con la ciudad de Monterrey, la cual no fue muy agradable para sus fanáticos y para el propio cantante. Este personaje fue ignorado por los regiomontanos, a tal grado de que se tuvo que cancelar un concierto que daría en la capital del Estado de Nuevo León.

Esto se dio a principios de noviembre de 2007 cuando se anunció que el exvocalista de Soundgarden, Temple of the Dog y Audioslave realizaría una visita en México.

Hay que recordar que se confirmó una fecha en la Ciudad de México (16 de diciembre) el ya desaparecido Vive Cuervo Salóny días después se anunciaron presentaciones en Guadalajara (18 de diciembre) en el Foro Expo y Monterrey (19 de diciembre).

El lugar donde se debería haber realizado el show era el Auditorio Coca Cola, de hecho este sería el último concierto de este espacio, ya que posteriormente se convirtió en el Auditorio CitiBanamex.

Imagen del cartel promocional del concierto en Guadalajara. Foto: Especial

¿Qué fue lo que pasó?

En ese entonces Cornell tenía un muy buen momento en su carrera, pues acababa de finalizar su segundo disco solista titulado “Carry On”, con el cual estaba realizando una gira mundial.

Noticias Relacionadas Anonymous revela qué tenían en común Avicii, Chris Cornell y Chester Bennington

Pese a ese éxito, los días fueron pasando desde el momento del anuncio del concierto y existía una muy baja venta de boletaje. Mucha gente atribuye este resultado a la mala estrategia de publicidad, además de que el evento se anunció con apenas un mes de antelación.

Por tal motivo los organizadores decidieron cancelar el concierto apenas una semana antes de la presentación, señalando que existian razones logísticas.

Por otro lado el concierto en la Ciudad de México y Guadalajara, se llevó a cabo conforme lo pactado y Cornell dio un gran concierto tocando canciones de Soundgarden, Temple of The Dog y Audioslave, además por supuesto de sus discos como solista.

Esta no fue la única vez que un artista de talla mundial tuvo que cancelar un concierto por la baja venta de boletos en Monterrey, como fue el caso de Bob Dylan y los Rolling Stones.