Lucero recuerda cuando cantó el Himno Nacional; uso la misma técnica que Ángela Aguilar

Ángela Aguilar no fue la primera mexicana que fue invitada por Saúl "El Canelo" Álvarez a cantar el Himno Nacional en una de sus peleas. A través de su podcast, la actriz Lucero dio a conocer lo que sintió cuando salió a entonar esta melodía para amenizar el encuentro.

La cantante dijo que el boxeador la invitó a Las Vegas para realizar este acto previo. Además de esto, dio varios halagos al pugilista, de quien dijo que es una figura del deporte talentosa y digna de la leyenda que ha forjado.

De acuerdo con la artista, la logística de este evento se le complicó, debido a que no tuvo tiempo de preparar su participación, debido a que tenía otros compromisos profesionales.

Según lo que narra "La Novia de América Latina", cantar esta pieza es sumamente estresante, debido a que quien lo hace se convierte en el foco de atención cualquier error es motivo de las peores críticas.

"A mí me causa muchísimos nervios. No sé si yo estoy equivocada", dijo.

Aseguró que además del estrés, tuvo que enfrentar el sueño que sentía debido al espectáculo que había dado el día anterior, aunque se la pasó interpretando la melodía durante horas para que no le fallara ninguna de las estrofas.

Agregó que entiende que algunas personas puedan criticar su interpretación, debido a que en gustos se rompen géneros, pero está segura de haber dado un buen papel durante su participación. Además, dijo admirar a sus colegas que han cantado bien el Himno Nacional.

Destacó que en el lugar se encontró a los comentaristas mexicanos que narrarían la pelea, quienes le aconsejaron que no buscara cantar de prisa, debido a que muchas personas que lo hacen suele escucharse diferente.

De esta forma, dijo, decidió cantar de manera más tranquila para no escucharse con menor calidad, aunque dijo que al pisar el ring se dio cuenta de que la superficie era muy suave, lo cual afectó un poco el equilibrio con el que caminaba.

"Me parece que no me equivoqué, creo que lo canté correctamente. Repito para algunos tal vez un poco más lento de lo normal", dijo.