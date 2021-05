Vicente Fernández: Broma de Verónica Castro evidenció que el cantante nunca aprendió esta habilidad

Vicente Fernández es uno de los artistas más activos en su cuenta de Facebook. A través de publicaciones, el artista busca estar en contacto con sus fanáticos por medio de fotografías y videos.

Como parte de uno de los más recientes mensajes que dedicó a su público, el cantante subió un clip en el que se ve su participación en un programa con Verónica Castro.

Además de cantar una de sus canciones, el segmento que preparó la conductora en esa ocasión incluyó una broma que el equipo le hizo al intérprete. Para ello, colocaron una cámara oculta en su camerino.

La trata consistíó en que Castro iría al lugar donde Fernández se preparaba para su presentación y le diría que no había forma de dejarlo cantar en vivo, debido a una falla técnica.

El cantante no se tomó bien el comentario y pidió que lo dejaran actuar en directo, debido a que no venía preparado para esa eventualidad.

“Yo no me sé mis canciones. Yo canto una canción y si se me olvida me sigo”, fueron las palabras con las que el artista intentó defender su postura de presentarse sin pista de fondo.