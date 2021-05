Luis Miguel: Así reaccionó Mariah Carey a "Contigo a la distancia" de El Sol | VIDEO

Como sabemos, la cantante estadounidense Mariah Carey y Luis Miguel sostuvieron relación en 1998 en el que la neoyorkina le tuvo mucho aprecio y cariño al "Sol de México" que incluso, grabaron una canción juntos, pero esta nunca salió a la luz.

Y es que años después de que terminaran su relación, en YouTube circula un video en el que Mariah Carey reacciona a uno de los conciertos en vivo del intérprete de "Suave".

Mariah Carey no lo cree

En las imágenes del video se observa como la intérprete de "We belong together" observa la pantalla de una laptop, mientras de fondo esta una de las canciones que interpreta Luismi, -no precisamente de su autoría-, y que Carey se queda mirando con una ligera sonrisa.

"Contigo a la distancia", es la melodía que empieza a escucharse de fondo que interpreta Micky en uno de sus conciertos cuando ya estaba más arriba del "cuarto piso", mismo que, con potencia y el micrófono casi separado de los labios, Luis Miguel lograba entender esta canción sin desafinar una sola nota.

Y es que Luis Miguel siempre gozó de tener unos pulmones en excelente salud, que siempre se le vio en los conciertos cantar muy alejado del micrófono, por lo que en este video Mariah Carey quedó sorprendida de semejante "vocerrón".

¿Video real?

Aunque la edición hace magia, se desconoce si este video es totalmente verdad, aunque ha dejado a los usuarios de Youtube muy dudosos de saber si de verdad Carey fue captada por algún medio estadounidense viendo algún concierto de Luis Miguel.

Aquí te dejamos el video en el que Carey queda sorprendida al ver nuevamente cantar al "Sol de México":

DRV