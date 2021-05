¡Feliz cumpleaños, Stevie Wonder! Esta es la razón de la ceguera del cantante

Este 13 de mayo, uno de los músicos más famosos de Estados Unidos y el mundo se encuentra de manteles largos: Stevie Wonder, pues celebra su cumpleaños número 71.

Nacido bajo el nombre de Stevland Hardaway Morris, este personaje icónico es un cantautor y activista social estadounidense con más de 100 millones de discos vendidos. Wonder fue un niño prodigio y durante su carrera ha grabado diversos discos y sencillos. Asimismo, también ha escrito y producido material para otros artistas.

El artista que la gran mayoría reconoce por el éxito "I Just Called to Say I Love You" (Sólo llamo para decirte que te amo) domina varios instrumentos musicales como la batería, bajo, congas, y, más notablemente el piano, la armónica y el teclado.

Una de las características que ha llamado de manera poderosa la atención de Wonder, es que detrás de todo este éxito y gran músico se encuentra un hombre ciego, condición que claramente no lo limitó y que por el contrario, lo impulsó a llegar a la cima.

¿Cuál es el origen de la ceguera de Stevie Wonder?

La ceguera característica de Stevie Wonder se debe a su nacimiento prematuro (seis semanas antes), en el año de 1950. Por lo pequeño y frágil tuvo que ser dejado en una incubadora, la gran cantidad de oxígeno acumulado allí evito que se terminaran de formar sus retinas.

Muchos no lo saben, pero a los cuatro años, su madre dejó a su padre y se trasladó a Detroit con sus hijos adoptando de nuevo su apellido de soltera y cambiando a Morris el de sus hijos, siendo Stevland Hardaway Morris su nombre a efectos legales desde entonces.

Fue durante la etapa de su infancia cuando aprendió a tocar varios instrumentos, destacando con el piano, la batería, y la armónica. En su niñez fue activo en el coro de su iglesia. Sin duda, estaba destinado a ser toda una estrella de talla mundial.

lhp