¿Silvia Pinal y Pedro Infante fueron novios? La actriz da detalles de su romance

Silvia Pinal es considerada una de las divas de la etapa conocida como del Cine de Oro en México, con su belleza y talento logró cautivar y enamorar a incontables personajes que al igual que ella marcaron la historia de nuestro país durante el siglo pasado. Mucho se ha especulado acerca si la actriz mantuvo un romance con uno de los ídolos del cine de aquella época; Pedro Infante.

Sin embargo, ha sido la misma Silvia Pinal quien reveló todo acerca del tipo de relación que mantuvo con el intérprete mexicano y lo ha hecho en su libro biográfico “Esta soy yo”, en donde recorro al actor como una persona bromista y “un hombre divino”. En el texto Pinal aclara que nunca tuvo un romance con el actor, por mucho que los rumores indicaban lo contrario.

Eso sí, la actriz reconoció que la química que tuvieron fue evidente tanto en las pantallas como fuera de los sets de grabación; esa relación de conocidos pronto creció hasta consolidarse como una gran amistad, en parte gracias a que compartieron créditos en numerosas películas, una de ellas “El Inocente”, en donde protagonizaron una relación que no trascendió más allá del guion.

Ambos actores consolidaron una gran amistad

La relación entre ambos fue tan cercana que incluso Silvia Pinal aseguró que el actor llegó a convivir mucho con su familia, sobre todo con su abuela: “Era muy simpático, bromista y comelón, era divino. No fue mi novio, fuimos conocidos y luego amigos; lo traté bastante porque hicimos algunas películas juntos. Era educado, muy lindo y, sobre todo, era un actor sensacional, pero novios nunca, yo estaba interesada en otra persona”, reveló la actriz en su libro autobiográfico.

En las visitas que realizaba Pedro Infante a la casa de Silvia Pinal, la abuela de la actriz lo invitaba a comer mientras Pinal salía de fiesta con Emilia Azcárraga. En el texto también afirma que el "El ídolo de Guamúchil" la buscó en numerosas ocasiones, no obstante, siempre lo rechazaba: “Pedro me buscó varias veces, pero yo no quería salir con él porque no me gustaba ir en moto, y él la adoraba. A veces me esperaba afuera de mi casa, pero yo siempre tenía compromisos, así que nunca estaba,” declaró.

Finalmete en su libro Silva Pinal declara que la personalidad del histrión la conquistó ya que “era muy simpático, bromista y comelón... era divino. Era educado, muy lindo y, sobre todo, era un actor sensacional, pero novios nunca, yo estaba interesada en otra persona”, detalló la primera actriz.

