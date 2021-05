Marcela Basteri madre de Luis Miguel podría estar VIVA, estas serían las pruebas

Desde el estreno de la exitosa producción de Netflix, Luis Miguel: La Serie, la vida del popular cantante ha quedado al descubierto y poco a poco los fans han ido descubriendo más y más secretos de su vida privada.

En ese sentido, recientemente generó controversia las declaraciones realizadas por Miguel Aldama, exdirector de la Interpol en México, quien aseguró haber hablado con la madre de “El Sol”, Marcela Basteri, hace año y medio, lo que aparentemente confirmaría que está viva.

La declaración del ex agente de la Interpol fue emitida en entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, a través de su canal de Youtube, este martes, donde el ex director de la Interpol señaló que la madre de Luis Miguel se comunicó con él.

Al ser cuestionado sobre cuál sería el paradero de la madre del intérprete de “Cuando calienta el Sol”, el ex agente se limitó a señalar que en aquella llamada realizada con Marcela Basteri prefirió no solicitarle su paradero para no meterse en problemas.

En ese sentido Miguel Aldana, declaró que él habló el año pasado con Marcela quien no le dio muchos detalles de su paradero pues supuestamente solo le dijo que estaba bien ”no te puedo decir nada, te agradezco mucho y estoy bien”, fueron las palabras que según el agente expresó la madre de Luis Miguel.

“Desaparecida” desde 1986

Entre los “secretos” que ha revelado la bioserie producida por Netflix y protagonizada por Diego Boneta, se ha planteado como un misterio la desaparición de Marcela Basteri quien desde el año 1986 tras una reunión con Luis Gallego, mejor conocido como “Luisito Rey”, no se volvió a saber nada de ella.

Es por ello que las declaraciones de Miguel Aldama, han generado controversia, pues por años se ha creído muerta, e incluso se ha rumorado de que podría estar internada en un hospital de España, pero todas son versiones no confirmadas.

Cabe señalar que en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Miguel Aldana, se contradijo durante toda la charla, pues si bien afirmó con seguridad la existencia de la madre de Luis Miguel, también señaló que “él cree”, que la mamá de Luis Miguel todavía se encuentra con vida además de insinuar que posiblemente el cantante mantiene comunicación con su progenitora en la actualidad.

