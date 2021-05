Luis Miguel fue rechazado por Andrea Legarreta y otras tres famosas; entérate de quiénes se trata

Luis Miguel es uno de los cantantes más talentosos, carismáticos y atractivos para las mujeres en la historia de nuestro país. Su sonrisa de oreja a oreja y cuidada cabellera eran un imán para la gran mayoría de las mujeres en los años ochenta y noventa. Pero no siempre le salieron las cosas al Sol como las tenía planeadas.

A pesar de tener un gran número de conquistas en su historial, hay cuatro mujeres que le dijeron que no a Luis Miguel. En ocasiones porque ya tenían otro compromiso, a veces porque las circunstancias no eran las adecuadas e incluso porque no existía atracción hacia la actriz en cuestión.

Lucía Méndez

La primera de ellas es Lucía Méndez, que generó un gran impacto en el cantante y aunque fue hace muchos años cuando estuvieron juntos, la diva recuerda que tuvo que dejarlo porque ya no quería estar con él. Incluso, fue tal el impacto en Luis Miguel, que confesó que ella era su gran amor.

La propia actriz declaró que el Sol de México estaba tan enamorado de ella, que años más tarde le reclamaría por haberlo dejado. No puedo decir que no. Él tenía 28 años, fue padrísimo, fue divino y después de 10 años, me citó y me dijo de lo que me iba a morir, explicó la actriz.

Lucía Méndez terminó con Luis Miguel

FOTO: Archivo

Andrea Legarreta

Andrea Legarreta también le dijo que no a Luis Miguel. Esto sucedió cuando ella y su familia vacacionaron en Acapulco: Una vez estuvimos en un restaurante y coincidimos. Él se paró muy lindo, muy decente y saludó a mi familia. Normalmente manda a un chico de su equipo para hacer la invitación, explicó.

Pero la conductora dijo que tuvo que rechazarlo porque entonces tenía un novio con el que salió durante 7 años. No sintió que era correcto aceptar la invitación de otro hombre. Desafortunadamente, Andrea Legarreta ahora se arrepiente, pues en reiteradas ocasiones ha dicho que babeaba por el cantante desde que era joven.

Andrea Legarreta tuvo que batear a Luis Miguel

FOTO: Archivo

Paty Manterola

Otro caso fue el de Paty Manterola, que durante el primer descanso que se dio con su pareja, se cruzó con Luis Miguel. Ella siempre ha dicho que se trató de una amistad romance, pero ella no quiso que hubiera algo formal. Aterrizamos en México y estaba el avión de Luis Miguel en el mismo hangar, es cuando se usaban los aviones privados. Nos bajamos y el manager de Luis Miguel me dice: Oye, Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar, contó la actriz.

Admitió que aceptó ir a verlo pero nunca pasó a más, porque su interacción fueron cenas y cosas así, además, Paty siempre prefirió a su compañero de banda. Paty Manterola no quiso tener una relación con Luis Miguel

FOTO: Archivo

Alejandra Ávalos

Alejandra Ávalos Cautivó muchos oídos con sus actuaciones y canciones en los ochenta. Luis Miguel había conseguido el número de teléfono de la cantante, con un directivo de la disquera y el motivo por el que la buscaba era para invitarla a una cena para la presentación de un material discográfico suyo.

A partir de ahí se desarrolló una amistad un poco extraña entre la cantante y El Sol de México. Ella lo recordó como alguien cariñoso, amable y un seductor, pero siempre fue clara con sus sentimientos. Alejandra nunca estuvo interesada en él como pareja. Alejandra Ávalos era una de las cantantes favoritas de los ochenta

FOTO: Archivo

gka