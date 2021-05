Fomentan en talento; aseguran que para resurgir se necesita unión

Si antes de la emergencia sanitaria por coronavirus la industria musical era chica, esta situación la deja agonizando y sólo trabajando en equipo se podrá superar. Así lo consideran Joaquín Wakks Pavía, director general de la agencia Bookingland, y Ahmed Bautista, fundador de Mercadorama.

“En el management toca quitar egos y las cosas que no sirven, hay que unirnos y reconstruir esto, porque será duro, es un mensaje que le he estado dando a managers de México y LATAM, hay que remar juntos, porque si no va a tardar años en reconstruirse”, dijo Pavía.

Wakks tiene 15 años de experiencia, cuando entró a este mundo, no se sabía sobre cómo manejar la carrera de un cantante independiente, ya que este sector era inconsistente; a lo largo de estos años y en colaboración con socios como Bautista, han logrado posicionarse en esta industria empezando a competir con las disqueras y promotores.

“Ya había tiendas de discos independientes y plataformas de discos, hoy esa industria no existe y hay que ver qué sobrevive, pero es importante, porque cuando nosotros iniciamos no había un referente con qué compararnos”, explicó Bautista.

Recordó que un festival empieza a tener utilidades después de cinco o seis años. Ahora tendrán que empezar desde cero, “quizá algunos traen deudas por las cancelaciones del año pasado, y será complicado su regreso. El reto está en la creatividad para ver cómo le damos la vuelta”.

Entre las acciones que ellos realizan para apoyar la recuperación, es el podcast Haciendo industria, donde hablan con artistas, ingenieros, managers, promotores y otras personas de la industria para dar consejos, contar anécdotas e ir guiando a los jóvenes para entrar a este mundo, al que según narran, cualquiera con esfuerzo y trabajo puede entrar.

“Queremos descentralizar la información. La idea es que los jóvenes vean todo lo que pueden hacer”, narró Wakks.

LA INDUSTRIA

Hace más de 10 años no había empresas de merchandise y hasta antes de esta situación sanitaria, ya había cinco.

Entre los invitados que tienen en el podcast hay ingenieros, abogados, cantantes y gente de merchandise.

Algunas celebridades son Camilo Lara, Moni Saldaña (Directora y colaboradora del festival NRMAL), Karina Arcuri (ex asistente de producción de OCESA y CEO de Showbox) y Toni François (fotógrafa mexicana) y muchos otros.

“Es difícil trabajar con artistas, depende de la etapa en la que estén, pero también es porque hay un desconocimiento, nadie los entrena para ser artistas, sobre todo a las cosas que se van a enfrentar”, dijo Wakks.

TALENTO

3ra temporada de Haciendo industria está al aire.

28 episodios componen la nueva temporada.

Por Patricia Villanueva Valdez

PAL