Survivor México: Madrastra de Gael García abre su OnlyFans porque necesita dinero

Bella de la Vega, de 40 años y viuda de don José Ángel García quien falleció en enero pasado. Recientemente participó en el programa 'Survivor' de TV Azteca y adquirió una gran popularidad, pero por las dificultades económicas, ¡está por abrir su página de OnlyFans! Para deleitar a sus seguidores y conseguir dinero a la vez.

Fue un matrimonio polémico. Foto: Especial.

Aseguró que su paso por la televisión le brindó la oportunidad que la gente la conociera, que lo complicado fue el formato de la competencia, que la hizo pasar hambres y muchos esfuerzos físicos, además, está el acoso que sufrí por parte de la tribu de Los Halcones, sin embargo, aseguró que la producción siempre estuvo al tanto y la cuido.

También reveló que luchaba contra la depresión de haber perdido a su amado esposo, el papá de Gael García, lo cual también influyó en su desempeño en la competencia.

Bella de la Verga pasa por momentos difíciles y abrirá su OnlyFans

Desafortunadamente, después de ese proyecto sólo ha tenido participaciones en Venga la Alegría, pero de manera esporádica, aunque le gustaría tener una plaza fija. Debido a la falta de trabajo y oportunidades espera actuar y también lanzar su página de OnlyFans. “No tengo problema con mostrar mi cuerpo, no me da pena, pues veo la vida diferente, incluso habrán muchas fotos que me tomó mi marido”, comentó.

Suele publicar imágenes en poca ropa. Foto: Especial.

Aseguró que eso lo hará también en memoria de su esposo fallecido, porque “él tenía la ilusión de que yo posara para una revista de caballeros, entonces, sé que tengo su aprobación, su venia y su consentimiento”, dijo. Agregó que todas las postales que suba serán muy sensuales.

Bella no prestará atención a las críticas

Expuso que sólo tomará en cuenta las opiniones de las personas cuando le den dinero, “como la gente no me mantiene, yo puedo tomar mis decisiones y sabré cómo salgo adelante en la vida”, espetó. Aseguró que con esta actividad pueda solventar sus gastos.

Noticias Relacionadas Líder de los Tucanes de Tijuana defiende a Chiquis Rivera y no descarta un dueto con ella

msb