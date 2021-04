Pablo Moctezuma, padre de FRIDA SOFÍA, cree en su hija y revela secreto de Enrique Guzmán: VIDEO

La situación entre Frida Sofía, su madre Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique Guzmán, va de mal en peor. Ante las declaraciones de la hija de la rockera, ha salido a hablar Pablo Moctezuma, ex pareja de Alejandra y padre de Frida Sofía. Este, seguro de sí y de la palabra de su hija, manifestó que cree en las declaraciones de ella.

Pablo Moctezuma brindó una entrevista al programa De Primera Mano y expresó su opinión sobre el suceso y la declaración de Frida Sofía en torno a que abusaron de ella a los 5 años.

Moctezuma, sorprendido por lo dicho

Pablo Moctezuma se mostró sorprendido por las fuertes declaraciones de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán. Ante esto, manifestó su apoyo e indicó que la apoya. Señaló que son declaraciones muy fuertes contra "ese señor y no tengo duda alguna. Obviamente le creo. Estuve hace poco en Miami sobre otros abusos que sufre mi querida Fridita, pero yo no sabía. Y, de haber visto a este señor (Enrique Guzmán) no sé qué hubiera pasado", dijo vía telefónica Pablo Moctezuma a Gustavo Adolfo Infante.

Reveló que Enrique estafaba a Alejandra

Además de apoyar a su hija, Pablo Moctezuma indicó que el señor Enrique Guzmán y él no llevan una relación. Reveló que él es el culpable de no haber visto muchos años a su hija, de que ésta no lleve su apellido y de que la vida de Alejandra Guzmán, incluso, haya padecido agresiones y estafas por parte de su propio padre.

Moctezuma dio detalles del maltrato que la cantante Alejandra Guzmán sufrió de las manos de su padre Enrique Guzmán y refrendó que aprovechó muchas para sacar provecho del éxito de la hija para él.

Lo mismo, señaló que las adicciones que ha tenido Alejandra han sido fruto o culpa de su padre. Para rematar, Pablo Moctezuma indicó que actualmente desconoce si su hija actuará legalmente contra Enrique Guzmán.

Esta es toda la entrevista de Gustavo Adolfo Infante a Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía.

