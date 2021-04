¿Evaluna está EMBARAZADA de Camilo? Esta FOTO lo confirmaría

Desde su matrimonio, Evaluna y Camilo no han parado de derramar talento en las redes sociales. Ambos no se cansan de compartir imágenes románticas, pero una nueva y rara publicación ha causado varios comentarios.

Evaluna recibió la pregunta: '¿Dónde sienten a Dios?', por lo que la respuesta de la hija de Ricardo Montaner fue que en cada fruta que coma su bebé dentro de su 'pancita'. Esta publicación hizo que todos pensaran que se encuentra embarazada.

Se van con la finta

Ante el cuestionamiento de la cantante, algunos seguidores decidieron respuestas de esta famosa, quien al mismo tiempo compartió las respuestas de sus seguidores en redes sociales, razón por la que se desató una serie de rumores, pero los fanáticos confundieron esta dinámica.

Los seguidores pensaron que Evaluna había escrito este mensaje, pero no fue así. La cantante destacó durante una entrevista que por lo momento no tiene planes de convertirse en mamá, ya que sus proyectos no se lo permiten.

Quiere ser abuelo

Esta publicación dejó emocionado a sus fanáticos, quienes se fueron con la finta de que estaba embarazada. Incluso, su padre, Ricardo Montaner, también tiene ganas de convertirse en abuelo.

En los últimos meses, Evaluna ha tenido una participación activa en redes sociales donde comparte las fotografías al lado de su esposo, Camilo, además de sus diferentes atuendos.

Captura de pantalla.

Con información de La Verdad Noticias.

rcb