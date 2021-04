Luz Elena González arrasa con sesión de FOTOS desde el jacuzzi

Luz Elena González derritió a sus admiradores luego de compartir en sus redes sociales una sorprendente postal en donde posa al natural mientras toma un baño en un jacuzzi, la guapa actriz dejó sin palabras a sus fans, quienes la llenaron de elogios por lo hermosa que se ve.

La actriz derrochó sensualidad en su Instagram al compartir una imagen en donde muestra su espectacular belleza mientras disfruta de un baño; aunque casi siempre sorprende con sus impresionantes y elegantes looks elegantes, en algunas ocasiones derrocha pasión al presumir sus curvas y su delineada figura.

Ahora la guapa actriz atrajo la atención de todos sus seguidores al posar para un desnudo artístico dentro de un enorme jacuzzi: “Ustedes saben lo que amo cuidarme y consentirme y hoy no fue la excepción. Cuando empiezas por amarte y valorarte, todo tu entorno cambia, no permitas que nadie te quite la paz y la tranquilidad. Tómate un momento, respira y agradece cada minuto de tu vida”, escribió Luz Elena González en el post.

Una hermosa sesión fotográfica

Como era de esperarse, la imagen se convirtió en minutos en tendencia cual y ya supera los 20 mil “Me Gusta” en la red social, en donde sus admiradores le han compartido mensajes de halago y elogiaron su atractivo físico, su elegancia y su sorprendente y ejercitada figura.

“Wow con lo linda que te ves”, “Qué lugar tan mágico y tú, llena de magia”, “Preciosa, no dejas de sorprendernos”, “Qué belleza y qué elegancia para posar”, “Siempre siendo tú misma. Eres perfecta” y “Qué imagen tan más bella, Luz Elena”, “, han sido solo algunos de los mensajes que sus seguidores dejaron en la caja de comentarios.

Aunque Luz Elena González se ha alejado durante un tiempo de los medios y la farándula, sigue compartiendo momentos de su vida personal en sus redes sociales, en donde se le ve disfrutar de su familia, de ir al gimnasio, además de su faceta ahora como conductora. No obstante, sus seguidores esperan que pronto regrese a la pantalla chica para volver a disfrutar de sus interpretaciones, de su talento y también de su belleza.

