Belinda: ¿Qué relación tiene con Iron Maiden?, te decimos

Aunque la carrera de Belinda comenzó como actriz para telenovelas infantiles en las que combinaba su aparición en la pantalla chica con la interpretación de famosos temas, durante los últimos años se ha enfocado de manera profesional en la música pop.

A pesar de que su país de origen es España, Belinda ha vivido en México desde los cuatro años y, hasta el momento, la cantante ha logrado vender más de un millón y medio de discos. Lo anterior ha posicionado a la cantante como una de las mejores exponentes del pop en Latinoamérica.

Fusión de géneros musicales

En su primer disco presentó canciones de pop y pop rock; sin embargo, sus diferentes producciones han incluido una fusión de ritmos electrónicos, sonidos urbanos, bossa nova y hasta rock.

Belinda ha afirmado que sus influencias e inspiraciones musicales más grandes incluyen a las bandas mexicanas Zoé y Café Tacuba, los argentinos Babasónicos y Gustavo Cerati, las bandas Coldplay, Pink Floyd y Joy Division.

En diversas entrevistas también ha confirmado que sus gustos musicales son diversos, lo que hemos podido comprobar en diversas ocasiones. Por si quedaba alguna duda, esta semana, la cantante confirmó que su música no se basa en estereotipos.

El miércoles 7 de abril, Belinda publicó uno de sus outfits más polémicos

En la fotografía que compartió en su cuenta oficial de Facebook, la también modelo aparece con un top en tonos dorados y una falda que causó revuelo en redes sociales. El estampado de la prenda está conformado por los mismos elementos que la portada del disco “Fear of the Dark”, interpretado por la banda británica de heavy metal Iron Maiden.

Foto: Facebook @belindapop

Para complementar el icónico atuendo, Belinda portó unas botas negras y lo que parecen ser unas medias largas, también con diseños únicos. En una pierna luce el famoso anime Sailor Moon y en la otra luce la portada del disco “The Number of the Beast”, también de Iron Maiden.

Belinda alza la voz

La combinación de elementos sorprendió a muchos seguidores de la cantante, quienes no dudaron en expresar sus opiniones en la sección de comentarios.

En esta misma sección, un usuario de Facebook escribió: “Qué hermosa, mi amor. Ojalá supieras quién es Iron Maiden”. Las palabras provocaron la molestia de Belinda, quien respondió:

“Creo que te falta algo de cultura pop. Los estereotipos que manejas sobre las personas (principalmente mujeres, por lo que veo) están fuera de lugar… Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gustos musicales”.

La reacción de Belinda se viralizó y, además, ocasionó una ola de comentarios a favor de eliminar los estereotipos asignados a las mujeres.

aar