Tin Tan: La vez que PARODIÓ una canción de THE BEATLES; ¿era FAN del Cuarteto? | VIDEO

Germán Valdés Tin Tan es uno de los mejores comediantes no solo de México sino del mundo en general. Gracias a su sencillez, dinamismo y agilidad mental, en cada una de sus producciones nos logra sacar una sonrisa. Además de sus dotes como actor, el integrante de la Dinastía Valdés también poseía una gran voz para el canto.

Cuenta la leyenda que el mexicano iba aparecer en la portada del 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'. Sin embargo, Tin Tan descartó esta posibilidad durante una llamada telefónica con Ringo Starr, baterista de la banda británica. En su lugar, envió un típico árbol de la vida elaborado en el pueblo de Metepec, Estado de México.

¿Homenaje o parodia?

Pero lo que muy pocas personas saben es que previo a esta invitación, Germán Valdés parodió una de las canciones más exitosas de The Beatles. Estamos hablando de 'I Want To Hold Your Hand', el tema que abrió el mercado estadounidense al Cuarteto de Liverpool y lo convirtió en un fenómeno mundial.

Tin Tan renombró la canción como 'Quiero Rascarme Aquí', misma que aparece en un long play titulado 'Tin Tan y Su Carnal Marcelo', que se publicó alrededor de 1964 y 1965. Musicalmente es similar a la versión de The Beatles, respetando la línea melódica, aunque con una interpretación un poco más lenta.

Figura mundial

La adaptación corresponde a una de las prácticas usuales que se realizaban en México en esa época cuando los artistas mexicanos, especialmente los rocanroleros, adaptaban canciones anglosajonas pero con una traducción muy mexicana, lo que hizo que fueran verdaderos covers.

Germán Valdés había triunfado en la Época de Oro del Cine Mexicano con producciones como 'El Rey del Barrio', 'Calabacitas Tiernas' o 'Mátenme Porque Me Muero', mismas que representaron un éxito en el extranjero. Provocando la admiración de John, Paul, George y Ringo. Ante esto, fue invitado a aparecer en 'Sgt. Pepper'; sin embargo, Tin Tn rechazó la oferta para hacer el doblaje del Oso Baloo en 'El Libro de la Selva'.

Por RODRIGO CASTILLO.