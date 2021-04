Tefy Valenzuela revela que Eleazar Gómez no cumplió con lo interpuesto por el juez cuando fue puesto en libertad

El pasado 25 de marzo, Eleazar Gómez fue puesto en libertad condicional luego de permanecer en prisión durante 4 meses y 20 días, el juez encargado de su caso dictó la sentencia condicional por tres años, lo cual implica no tener acercamiento con Tefi Valenzuela, no frecuentar los lugares que ella frecuenta, tomar tratamiento psicológico, así como la presentación periódica trimestral, una ofrecer disculpa pública, pagar una cantidad de 420 mil pesos diferidos en tres pagos, sin embargo, el actor no ha cumplido con lo sentenciado.

Así lo dio a conocer la propia Tefi Valenzuela en entrevista con el programa De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante pues la cantante reveló que no quedó conforme con el video que Gómez publicó en donde pide disculpas.

¿Por qué no ha cumplido?

La cantante y modelo de origen peruano reveló que Eleazar Gómez a tan solo unos días de salir de prisión ya incumplió su sentencia pues él no debió de subir aquel video en donde ofreció disculpas a Valenzuela.

Y es que la sentencia del actor refiere a que la disculpa pública hacia Tefi Valenzuela debía hacerse por medio de una conferencia de prensa ante los medios de comunicación, situación que no ocurrió.

Por tal motivo, Tefi espera que las autoridades revisen el caso y hagan cumplir a Eleazar Gómez las condiciones que se le imputaron para obtener su libertad condicional.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 49:00

No cumplió con el primer pago

Por otra parte en el programa Ventaneando se dio a conocer que el actor tampoco hizo el primer pago que le corresponde para cubrir los 420 mil pesos por la reparación del daño a Tefi Valenzuela.

Se estableció el día 5 de abril como fecha de depósito, pero el actor no aportó la cantidad acordada de 140 mil pesos, el límite de pago eran las primeras horas del martes 6 de abril.

Así mismo se sabe que Gómez sí pagó dentro del límite establecido,sin embargo, se desconoce si exista alguna sanción para el actor por el pago hecho a destiempo.

