María Félix: Así fue como "La Doña" dejó fuera a Silvia Pinal del bautizo de su propia nieta

Hace algunas semanas la reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía estaba cerca de hacerse realidad luego de una llamada emotiva en donde madre e hija se dijeron cosas hermosas, sin embargo, horas después la rockera envió un comunicado de prensa asegurando que había sido víctima de una emboscada por parte de aquel programa y de su hija.

Luego de este comunicado de prensa, Frida Sofía decidió hablar abiertamente sobre su relación con Alejandra Guzmán y con su familia materna, la Dinastía Pinal, sin embargo, la joven reveló detalles sobre la relación entre su madrina de bautismo María Félix y su abuela Silvia Pinal.

Félix dejó fuera del bautizo a Silvia Pinal

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía reveló cómo es que María Felix aceptó ser su madrina de bautismo y no fue precisamente por su “buena” relación con Silvia Pinal, en realidad fue por la cercanía que tenía con su abuela paterna Estela Moctezuma.

Incluso Frida cuenta que María Félix dejó fuera de la misa de bautizo a la propia Silvia Pinal pues aunque no tenían mala relación, “La Doña” no permitió que nadie le robara protagonismo pues de acuerdo con la propia Frida Sofía “María era tan diva que era 'O yo sola o no voy’”.

Finalmente Frida contó a Gustavo Adolfo Infante que si alguien busca fotografías de aquel evento podrán darse cuenta que dentro de la iglesia no estuvo Silvia Pinal.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 16:20

