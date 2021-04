KHLOE KARDASHIAN muestra su cuerpo al natural y se defiende de que la llamen "gorda": VIDEO

Khloe Kardashian, integrante de la dinastía Kardashian y hermana de las Jenner, compartió una serie de imágenes donde luce muy al natural, con pocas prendas sobre sí, con el fin de mostrarle a las personas como luce realmente sin filtros o retoques. De igual manera, aprovechó este momento para defenderse de quienes la han atacado por su apariencia física en algunas etapas de su vida.

Todo lo anterior sucedió esta tarde del miércoles, cuando se filtró en redes sociales una imagen de Khloe en bikini que, en opinión de algunas personas, no la hacía lucir bien o no tan bien como suele posar en las imágenes que comparte en sus cuentas.

Khloe se defiende de quienes señalan su cuerpo

Ante esto, la celebridad tomó con tranquilidad el suceso, asumió que esa no era su mejor postal y, de paso, se defendió con una explicación que mostró lo más profundo de sus emociones.

"“Hola chicos, este soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto - y luego compartirlo con el mundo; debe tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién sea usted", indicó Khloe y abundó.

Señala que la llamen "gorda" injustamente

Para continuar, mencionó que muchas personas la han señalado y esto ha afectado sus emociones.

"En verdad, la presión, el constante ridículo y el juicio de toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería verme ha sido demasiado para soportar. 'Khloé es la hermana gorda'. 'Khloé es la hermana fea'. 'Su papá no debe ser su verdadero papá porque se ve muy diferente'. 'La única forma en que pudo haber perdido ese peso debe haber sido mediante la cirugía'. ¿Debería continuar?”, cuestionó.

Aquí es donde se mostró Khloe Kardashian y el mensaje completo que compartió a quienes la apoyan y a las personas que le señalan.

