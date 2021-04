Jorge Negrete: ¿Quiénes fueron las esposas de Jorge Negrete? Ellas lo enamoraron

Jorge Alberto Negrete Moreno, mejor conocido como Jorge Negrete, fue uno de los ídolos mexicanos que dejó un gran legado en el mundo artístico mexicano, como actor y cantante rompió esquemas y se convirtió en una de las referencias musicales den la primera mitad del siglo pasado; además de ser reconocido por su talento como intérprete, gracias al cual se convirtió en toda una referencia en la Época de Oro del Cine en México.

Entre sus logros están el haber fundado , junto con un grupo selecto de actores, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y haber reorganizado la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Jorge Negrete nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato y falleció en 1953, a los 42 años, debido a una cirrosis hepática. Sus restos se conservan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.

En 1937, Jorge Negrete hace su primera aparición en el cine en el cortometraje de la Warner Bros Cuban Nights, en donde se caracterizó como trovador cubano. Después viajó a México para actuar en La madrina del diablo, donde compartió créditos con María Fernanda Ibáñez, hija de la actriz mexicana Sara García. Así inició el actor su carrera en el cine; a lo largo de su corta trayectoria Negrete filmó al menos 45 películas entre las cuales destacan Caminos de Ayer, Perjura, El Fanfarrón, Juan sin Miedo, Juntos pero no Revueltos, El Cementerio de las Aguilas, ¡Ay Jalisco, no te rajes!, El Peñón de las Animas, Lluvia Roja, Dos tipos de cuidado, Reportaje y El rapto, pro mencionar algunas.

Las mujeres de su vida

En sus 42 años de vida, Jorge Negrete tuvo tres grandes amores en su vida, la primera de ellas Elisa Christy, a quien conoció en 1938 cuando ambos filmaban la película La Valentina. La relación prosperó y en enero de 1940 se casaron en Miami y vivieron durante una temporada en Nueva York hasta que unos años después la relación terminó .

En 1941 Jorge Negrete protagonizó la película ¡Ay, Jalisco, no te rajes!, en donde trabajó junto a la bella y joven Gloria Marín, el flechazo fue inmediato y tanto Marín como Negrete se enamoraron en el set. No obstante, la relación se tornó complicada dado la arrogancia y altanería que caracterizaba al actor y cantante. Y aunque a Negrete se le relacionó posteriormente con otras mujeres entre ellas Elsa Aguirre, los rumores indicaban que no había dejado de olvidar a Gloria.

El último gran amor de Jorge Negrete fue la bella María Félix, a quien conoció en 1942 cuando se encontraba rodando la película El Peñón de las Ánimas, de nueva cuenta el rodaje se convierto en un suplicio dado que los protagonistas casi no se dirigían la palabra y cuando ensayaban las escenas de amor “casi se mataban.” Luego que María Félix se incorporara a la ANDA y Negrete, quien era el secretario General de la organización, le hiciera una fiesta de bienvenida, comenzaron a salir y solo semanas después decidieron casarse.

El evento, conocido como “La Boda del Siglo”, ocurrió el 18 de octubre de 1952 y asistieron como invitados personalidades de la talla de Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, así como algunos toreros y deportistas de la época. Si embargo, el matrimonio solo duró un año y un mes ya que el cantante fue internado en un hospital de Los Angeles debido a una falla hepática que sufría, lo que finalmente acabaría con su vida el 5 de diciembre 1953.

mypr