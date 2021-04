Belinda hizo enojar a los rockeros con atuendo de Iron Maiden

Belinda ha destacado no solo por su increíble talento como cantante y actriz, sino por su gran sentido de la moda, y es que la famosa conoce perfectamente su cuerpo y sabe qué tipo de atuendos van con ella.

Ya en reiteradas ocasiones ha dado cuenta que es todo un ícono de la moda y es a través del programa de talentos, La Voz Kids, que deja entrever los increíbles looks por los que ha optado para brillar en pantalla. Y si tu no has tenido tiempo de admirar su gran estilo, la cantante también comparte a través de su cuenta de Instagram gran parte de los atuendos que la destacan en cada episodio del programa.

Ayer justamente dejó ver no solo su gran gusto por la moda, sino que además la joven modelo dio cuenta de que le gusta un mítico grupo musical: Iron Maiden.

El outfit de Iron Maiden

Con una increíble falda con estampados de la banda británica de heavy metal, Beli sorprendió a sus seguidores, muchos de ellos la llenaron de halagos y otros más la criticaron fuertemente por portar un logo de una banda que se aleja por mucho de el género musical que ella acostumbra. La cantante también portó un par de botas que llegaban a la altura de su muslo e incluían también la figura de 'Eddie', la mascota de Iron Maiden.

Foto: Facebook

Entre comentarios y críticas respecto a su atuendo, el look de Belinda dio mucho de qué hablar e hizo enojar a cientos de rockeros que se indignaron con tal look, y argumentaban que la cantante "no conoce nada de la banda" e incluso hubo quien afirmó que solo utilizó a la banda "por moda", sin considerar que cualquier persona en el planeta es libre de usar, escuchar y ver lo que le dé la gana.

¿Qué opinará ?@MetaleraGacha? de esto? ¿Sabrá acaso algo la sapita de Iron Maiden? O, como muchos ahora, trae playeras por moda y sin saber que KISS no es beso sino un grupo de rock pic.twitter.com/GKxeWQ80rd — Mein Doppelgänger ?_? (@boylucas) April 7, 2021

Sin embargo, la cantante no se dejó de las críticas y hubo algunas respuestas, la más contundente fue a través de Facebook, donde pidió a quienes la critican que se den una vuelta por su perfil de Instagram para que se enteren cuáles son sus gustos musicales.

Comparación con Galilea Montijo

Entre la polémica desatada por el look que Beli portó para el último día de audiciones de La Voz Kids, surgieron memes y también comparaciones, entre las que destacó la que se hizo con Galilea, presentadora del programa matutino Hoy, quien en alguna ocasión decidió portar una blusa negra con el logotipo de la banda de punk británico, RAMONES.

Los internautas, al igual que con Belinda, también estallaron.

