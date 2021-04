¡No se acabó el amor! Ben Affleck le envía TIERNO mensaje a Jennifer Lopez

Parece que entre Ben Affleck y Jennifer López la llama del amor no se ha apagado por completo, al menos de parte del actor, quien le dedicó un tierno mensaje para festejar sus 30 años de carrera.

La revista InStyle creó un artículo especial para celebrar las tres décadas de trayectoria de la “Diva del Bronx”, y ahí habló con Affleck, quien estuvo comprometido en 2002 con la cantante, para saber su opinión actual sobre ella.

El mensaje del actor no fue más que halagador. “¿Dónde guardas la fuente de la juventud?¿Por qué te ves igual que en 2003 y parece que tengo 40... en el mejor de los casos?”, señaló.

López respondió diciendo “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también”, y agregó que su “secreto” está en su rutina de skincare, que ahora comparte con todos gracias a su nueva línea de productos para el cuidado de la piel.

Además de reconocer lo bien que se mantiene, su exprometido también la reconoció por su gran esfuerzo y todo lo que ha logrado con su carrera.

“Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece que, por fin, está recibiendo el crédito que se merece”, aseguró.

La pareja fue la más popular de 2002, y el actor le entregó a la intérprete un anillo que causó revuelo por tener un diamante de más de dos millones de dólares. Sin embargo, antes de llegar al altar, cancelaron su compromiso.

Según Infobae, se separaron porque la presión de los medios sobre su relación y su matrimonio había sido excesiva, además que Affleck sostuvo que JLo había recibido muchas críticas “sexistas y racistas”.

Pero Ben Affleck no fue el único que le dedicó un mensaje a Jennifer. Marc Anthony, su exesposo, también dio una declaración a la revista donde señaló la gran influencia que tuvo en su vida, y reconoció su talento.

“Lo que pasa con Jennifer es su capacidad para ver y comprender las cosas antes de que sucedan. Antes incluso de que surja una idea, la ha visualizado mil veces. Y si alguien dice que puede que no sea la mejor idea, ella dirá: "Todavía no lo has visto". Nueve de cada 10 veces, lo logrará. Ella es la primera en la habitación y la última en irse. Es la persona más trabajadora que he conocido. Cuando estábamos juntos, ella era todo lo contrario de mí. Eso ha cambiado desde entonces. Aprendí mucho de ella. ¡Ella se mantiene igual!”, declaró a la revista.