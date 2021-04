¿Los reconoces? Así lucen actualmente Alfalfa y Spanky de 'Pequeños Traviesos'

La comedia infantil 'Little Rascals' traducida como 'Pequeños Traviesos' se estrenó en 1994 y sigue a un grupo de niños del vecindario en un club que no quiere a las niñas llamado "Club de Machos Antimujeres" que se preparan para la próxima carrera de karts del Soap Box Derby y uno de los niños del club, Alfalfa, está listo para conducir el galardonado kart "The Blur".

Pero cuando Alfalfa deja de presentarse al club, los otros miembros descubren que tiene una novia secreta Darla, hecho que va en contra de las políticas del club. Entonces depende del mejor amigo de Alfalfa y presidente del club Spanky, rastrear a Alfalfa, sabotear su romance y asegurarse de que el equipo pueda participar en su carrera de karts. Los resultados son, como era de esperar, divertidos y adorables.

Foto: Especial

Después de Pequeños Traviesos

A más de 20 años después recordamos cómo lucen los mejores amigos que después de una discusión, terminan por reconocer que los niños necesitan y quieren a las niñas. Alfalfa y Spanky, interpretados por Bug Hall y Travis Tedford compartieron créditos en esta película y en la secuela, que muy pocas personas conocen ya que no tuvo el mismo auge que la primera.

Y aunque Bug Hall tuvo diversos papeles años después de 'Pequeños Traviesos' en películas como 'American Pie', o series importantes entre las que destaca 'Mentes Criminales', su amigo Tedford (Spanky) es ahora un ex-actor infantil, ya que la mayoría de sus créditos como actor se produjeron dentro de los seis años posteriores al lanzamiento de dicha película.

¿Cómo lucen actualmente Alfalfa y Spanky?

Dado el tiempo que ha pasado, es probable que apenas y los reconozcas. Así es como lucen los mejores amigos de 'Pequeños Traviesos' hoy en día.

snd