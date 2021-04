Bhad Bhabie le entra a OnlyFans y en 6 horas gana un millón de dólares; rompe récord mundial

Al parecer el sacar una cuenta en la plataforma OnlyFans es un pasaporte al éxito económico, o al menos eso parece. Esto le resultó a la rapera Bhad Bhabie quien se decidió a entrarle a la polémica red social y en menos de lo esperado terminó ganando un millón de dólares.

La intérprete de "Cash Me Outside" acaba de cumplir los 18 años hace una semana y le dio la bienvenida a su mayoría de edad con esta "lanita" que se llevó en tan solo 6 horas. La suscripción mensual para ver el contenido de la cantante cuesta 35 dólares (está al 50 por ciento de descuento). Esto sin contar las propinas que pueda recibir de parte de quienes se suscriban.

"Not bad for 6 hours. We broke the fuck out of that onlyfans record" (“No está mal para seis horas. Hemos roto el pu@# récord de OnlyFans”), escribió Danielle Bregoli, nombre verdadero de Bhad Bhabie, en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen de las ganancias de poco más de medio día de trabajo.

De inmediato, sus seguidores reaccionaron sorprendidos y la apoyaron. Incluso hubo muchos que dijeron que quizá le entren de lleno a la plataforma a ver si hacen la misma cantidad de dinero.

¿Quiénes más se han sumado a OnlyFans?

Es menester recordar que esta plataforma es famosa por ser un sitio donde se vende contenido parea adultos; sin embargo, no es 100 por ciento así, pues fue creada para la venta de videos con consejos de cocina, entrenamientos, trucos, enseñanza, etcétera. Al no haber censura, se ha aprovechado para los contenidos más elevados de tono.

Algunas de las celebridades que se han sumado a este interesante universo son Cardi B, Bella Thorne, Nacho Vidal y Aura Cristina Geithner. Todos de variadas áreas del arte.

