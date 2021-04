10 GUAPOS actores que, aunque no lo creas, no son mexicanos: FOTOS

Entre los grandes atractivos de México no solo se encuentran las bellezas turísticas y naturales que se encuentran en todos sus estados. También se ha convertido en hogar de talentosas personas que no nacieron aquí, pero han sido cobijados por el cariño de un país que no las vio nacer, pero ha sido testigo de su llegada a la fama.

Sebastián Rulli

El actor nació en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, se nacionalizó como mexicano. Antes de formarse en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, trabajó como modelo en países como España, Italia, Francia, Estados Unidos y México.

En este último ha protagonizado exitosos proyectos televisivos entre los que se encuentran “Rubí”, “Pasión”, “Teresa”, “Amores verdaderos” y “Lo que la vida me robó”; donde compartió créditos con su actual pareja, Angelique Boyer.

Foto: Instagram @sebastianrulli

Mauricio Ochmann

El origen de esta estrella es estadounidense. Nació en Washington D.C. y llegó a México después de que sus padres adoptivos se divorciaran. Luego de vivir unos años aquí, regresó a Estados Unidos, donde estudió actuación en Los Ángeles.

Después de sus primeros trabajos regresó a la tierra azteca y para 1998 ya estaba protagonizando su primera telenovela. Tras alcanzar la fama en la pantalla chica, decidió enfocarse en el teatro, aunque su pasión durante los últimos años ha sido el cine.

Foto: Instagram @mauochmann

Juan Soler

El actor argentino nació en San Miguel de Tucumán, pero también se nacionalizó como mexicano. Es en este país, al que llegó en 1991, donde ha desarrollado su carrera. Ha participado en telenovelas como “Cuando me enamoro” en 2011, “La fea más bella” en 2007 y “Rubí” en 2020. También ha incursionado en las obras de teatro.

Foto: Instagram @juansolervalls

William Levy

El actor estadounidense es originario de La Habana. Emigró legalmente a Estados Unidos, gracias a que su padrastro obtuvo asilo político. Gracias a eso, su familia pudo salir de Cuba y él pudo acceder a escuelas de actuación en Miami y Los Ángeles. Sus primeras apariciones fueron en telenovelas como “Pasión” y “Cuidado con el Ángel”.

Foto: Instagram @willevy

Julián Gil

Este empresario y actor se formó en diferentes países latinoamericanos. Nació en Argentina, creció en Puerto Rico y vivió algún tiempo en Venezuela. Actualmente forma parte del elenco de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, producida por Juan Osorio. Foto: Instagram @juliangil

Iván Sánchez

El modelo nació en España, específicamente en Móstoles, un municipio de Madrid. El actor hizo su primera aparición en pantallas nacionales en 2013, donde fue el antagonista de la telenovela “La tempestad”, protagonizada por William Levy y Ximena Navarrete. Foto: Instagram @ivansanchezz

Arap Bethke

Actor originario de Nairobi, en Kenia, pero nacionalizado mexicano. Su padre es alemán y su madre es chilena. Arap llegó a México a los cinco años, debido al trabajo de su padre y permanece aquí hasta los 20 años. Luego de completar sus años de estudio, el actor decidió viajar a Australia para estudiar la Universidad. El proyecto más reciente en el que ha participado es la telenovela de drama policíaco “Buscando a Frida”. Foto: Instagram @arapmx

Alejandro Nones

A pesar de que se formó como actor en México, Alejandro nació en Caracas. Su primera aparición fue en la serie juvenil “Lola, érase una vez”, donde compartió créditos con Eiza González y Aarón Díaz. Recientemente apareció en la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”, aunque ha formado parte de las telenovelas “Teresa” y “Corona de lágrimas”. Leyenda

Carlos de la Mota

Además de ser actor, es cantante y arquitecto. Es originario de República Dominicana; sin embargo, pasó los primeros años de su vida en Nueva York. Luego de trabajar como arquitecto para el gobierno de su país, se trasladó a México para poder comenzar su carrera como actor y a los 26 años se graduó del CEA de Televisa. El último proyecto en el que participó fue “Médicos, línea de vida”. Foto: Instagram @carlosdelamota

Marcus Ornellas

Nació en Río de Janeiro, Brasil, donde comenzó su carrera como modelo a los 17 años. Cuando cumplió 23 se trasladó a México y, aunque el plan inicial era permanecer una corta temporada aquí, decidió quedarse permanentemente. Su primera aparición fue en el reality show “Me quiero enamorar” y, posteriormente, se convirtió en actor de telenovelas como “Muchacha italiana viene a casarse” y “Rubí”. Foto: Instagram @marcusornellas

