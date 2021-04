¡Ni loca! Paty Cantú descarta categóricamente algún reencuentro de “Lu”

Para nadie es un secreto que una de las cantantes más populares de México, debido a su talento y belleza, pero sobre todo que ha sabido alcanzar el éxito en su carrera tanto como solista, como en el dueto conformado junto a Mario Sandoval,”Lu”.

En este sentido recientemente la atractiva cantante recordó sus inicios en esta agrupación con la que cosechó sus primeros éxitos con temas como “Por Besarte”, pero este exitoso dueto se separó en 2007 dando pie al lanzamiento en solitario de Paty Cantú que prácticamente tuvo gran aceptación del público desde el comienzo.

¿Por qué se separó de Lu?

Recientemente en entrevista con el programa 'Pinky Promise' Paty Cantú reveló los verdaderos motivos por los que decidió separarse de su compañero Mario Sandoval, además de que fue contundente al asegurar que no existe ninguna posibilidad de que se de un reencuentro del famoso dueto.

En ocasiones pasadas la cantante había señalado que la principal razón por la que abandonó “Lu” fue debido a que sentía que en la agrupación su trabajo como compositora no era respetado, sin embargo, en esta ocasión reveló los verdaderos motivos.

Según narró Paty Cantú, todo se dio después de una presentación en el Metropolitan donde Mario Sandoval le gritó “horrible” y la amenazó con que el proyecto se terminaba, algo que según la cantante, siempre hacía.

Otra de las actitudes que llevó al rompimiento fue, según Cantú, el hecho de que Sandoval invitaba a otras chicas para reemplazarla y le pedían que no bailara o me moviera mucho cuando él cantaba para que no le robará la atención.

Ese día “el proyecto se acabó”, dijo la cantante y señaló que en ese momento no pensó la posibilidad de ser solista, pero afortunadamente ha tenido grandes éxitos y una gran trayectoria cosechada por ella misma, razón por la que el reencuentro de 'Lu' sería algo imposible, concluyó.

