Luisito Rey sí le dijo a Luis Miguel dónde está su mamá; revelan audio de antes de morir

La vida de Luis Miguel siempre ha estado cubierta de velos y claroscuros que han evitado conocer a fondo qué se esconde tras la imagen de uno de los artistas más exitosos y admirados de la música internacional, con la llegada de su biodrama los fans del cantante así como cualquier persona, pudieron acceder a información desconocida hasta ahora sobre el aclamado artista mexicano.

Ahora de nuevo se encuentra en el medio de los reflectores una vez que se diera a conocer la filtración de un audio de su papá, Luisito Rey, considerado el último registro que se tenga del personaje que durante los primeros años de la trayectoria del cantante dirigiera su carrera y definiera gran parte de su temperamento y la personalidad que caracteriza a Luis Miguel.

Ha sido la periodista Claudia de Icaza quien diera a conocer este material inédito, en el que quedaron reveladas las últimas intenciones del papá de “El Sol de México” antes de que muriera por cirrosis en 1992. No hay duda que este personaje ha provocado múltiples reacciones entre los admiradores del artista, luego que en Luis Miguel La Serie se expusiera el comportamiento que tuvo frente a su hijo en sus primeros años y que lo han marcado para siempre.

“No me arrepiento”: Luisito Rey

Luis Gallego Sánchez, mejor conocido por su nombre artístico Luisito Rey, fue un cantante y compositor español, que destacó por sus habilidades con la guitarra y gozó de cierta fama y popularidad en los años 1970. Junto a Marcela Basteri, su pareja, vio nacer en 1970 a su hijo Luis Miguel Gallego Basteri, conocido por todos como Luis Miguel.

En la década de los 80, cuando ya despuntaba la carrera del artista mexicano, la esposa de Luisito Rey desapareció durante un viaje a España, y desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero. Aunque algunas fuentes indican que se encuentra vivi, hasta el momento no hay pruebas fidedignas que corroboren este hecho. Sin embargo, a lo largo de más de tres décadas se ha señalado a Luisto Rey como el responsable de su desaparición.

Por ello muchos esperaban que en el audio que se dio a conocer esta semana, Luisito Rey se refiriera al respecto y revelara qué ocurrió con Marcela Basteri y si realmente tuvo algo que ver con su desaparición. Ahora, tras darse a conocer el audio inédito del papá de Luis Miguel, se pudo conoce cuáles fueron sus últimas palabras semanas antes de morir a causa de cirrosis.

En esta grabación, el artista español declama una canción llamada No me arrepiento, con la cual se niega a retractarse de las acciones cometidas contra su familia: “No me arrepiento, porque mi vida es sólo mía. Acaso alguien ha gritado para pagar mis pecados si sólo yo sembré mi huerto, tan sólo mío es el rendimiento”, se escucha decir a Luisito Rey. No obstante, no declara nada respecto al paradero de Marcela Basteri.

mypr