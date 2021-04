Gal Gadot presume embarazo y anuncia nuevos proyectos, ¿se trata de "Wonder Woman 3"?

La reconocida actriz de Hollywood, Gal Gadot enterneció a sus seguidores tras compartir una fotografía en sus redes sociales donde se le puede ver recostada sobre un sillón, con un traje de baño y disfrutando de una tarde soleada mientras lee unos documentos que tiene en las manos.

"Working... on two major projects" (Trabajando... en dos grandes proyectos), fue el mensaje que escribió la también productora de origen israelí. Esto despertó la curiosidad de sus seguidores de inmediato, pues ella es la figura actual de Wonder Woman (la Mujer Maravilla).

"Espero que una de ellas sea WW3 ("Wonder Woman 3"), "La Liga de la Justicia 2????", fueron algunas de las preguntas que los seguidores lanzaron, bajo la esperanza de que sea cierto; sin embargo, Gadot Varsano no respondió ninguna de las preguntas y tampoco dejó seña de lo que podrían ser estos proyectos.

Gal Gadot anuncia su nuevo embarazo

Cabe destacar que a principios de marzo de este año, Gal Gadot anuncio que se convertirá en madre por tercera vez y esto sí se puede ver en la imagen, pues su mano izquierda la tiene colocada justo en su vientre, como símbolo de que ese es el proyecto más grande que tiene por el momento.

De esta forma, la familia crecerá a 5 integrantes: Yaron Varsano, Alma Varsano (nacida en 2011) y Maya Varsano (nacida en 2017). Cuando anunció la llegada de su tercer retoño expresó: “Aquí vamos de nuevo”, como toda una supermamá.

lhp