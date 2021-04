Fernanda Castillo comparte tiernas FOTOS con su bebé; habla de la MATERNIDAD: "Es magia y dolor"

Fernanda Castillo dio a luz a su bebé Liam el pasado 12 de diciembre y compartió una serie de fotografías en las que le puede ver disfrutando del tiempo junto a su hijo, además de que hizo una poderosa reflexión sobre la maternidad.

Emotivo mensaje de Fernanda Castillo

La actriz de “Monarca” compartió una primera fotografía en la que luce su belleza sin una gota de maquillaje, mientras carga a su bebé y lo abraza delicadamente, realizando un vínculo que sólo las madres pueden crear con sus hijos.

Acompañando las fotografías hay un mensaje que ha cautivado a quienes han sido testigos de ello y con el que reflexiona sobre la maternidad, siendo una nueva experiencia para la actriz ya que es su primer bebé.

“Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor; es transformación y paz; es maravilloso, pero todo menos fácil. Es superar mis miedos, quiera o no, porque hay alguien que me necesita”, es parte de lo que escribió la actriz en sus redes sociales.

Fernanda Castillo hospitalizada

La actriz celebró recientemente su cumpleaños número 39 a lo grande mientras disfrutaba de un descanso junto a su hijo y su pareja, el actor Erik Hayser.

Fernanda Castillo fue hospitalizada de emergencia a unas semanas de haber dado a luz a su bebé, debido a una complicación posparto durante la que tuvo una hemorragia obstétrica y dos paros cardiacos.

Ahora la actriz ha compartido su experiencia como mamá, con lo que ayuda a otras mujeres a sentirse identificadas ante las dificultades que pueden presentarse, así como expresar la felicidad que siente por la llegada de su bebé.

Fernanda Castillo junto a su familia. Foto: Instagram

