FABIOLA GUAJARDO enseña sus poses de YOGA para estar bellísima: VIDEO

Fabiola Guajardo está viviendo sus años 30 tal cual si fuera una mujer diez años menor, pero con la experiencia que le da haber aprendido de la vida. Hermosa, elegante y siempre cautivadora, Fabiola disfruta de mantenerse sana con intensas rutinas de ejercicio que, con el tiempo, le han llevado a equilibrar su mente, cuerpo y espíritu a base de poses de Yoga.

Así lo mostró la actriz a través de su cuenta de Instagram @fabiolagdo cuando presumió la evolución que ha tenido su figura haciendo Yoga.

Toma clases especiales de Yoga

Ante este esfuerzo, Guajardo compartió un mensaje donde invitó a sus seguidores a que le acompañen en sus clases de yoga, sumado a que tomen su ejemplo de este peculiar y sano estilo de vida.

"The body achieves what the mind believes. He estado tomando clases de #AloInTheWild y estoy feliz con lo que voy logrando! En mis stories les dejaré el link para que vean un poco más. Prueben las clases y me cuentan si las aman como yo las amo!!

@aloyoga @alomoves", indicó.

Estas son sus poses de entrenamiento

Lo que es una realidad para Fabiola Guajardo es que ha encontrado la fuente de la eterna juventud con estas clases, mismas que le dan equilibro espiritual y, a la par, le ayudan a mantenerse sana y mejorar la fuerza de su core, así como la flexibilidad en distintas zonas de su cuerpo.

